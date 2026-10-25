Ungewöhnlicher Vorfall in Schottland: Hund nach Drogenkonsum vom Berg gerettet

·30·Welt
Ungewöhnlicher Vorfall in Schottland: Hund nach Drogenkonsum vom Berg gerettet

Ein Labrador namens Tokio, der auf den Berg Ben Nevis in Schottland wanderte, fühlte sich plötzlich unwohl. GroßbritannienDieser Vorfall auf dem höchsten Berg des Landes führte dazu, dass ein spezielles Rettungsteam für den Hund angefordert werden musste.

Es wurde berichtet, dass Tokios Hinterbeine während des Aufstiegs mit seiner Besitzerin Christina und ihrer Familie schwach wurden und er Schwierigkeiten beim Gehen hatte. Der Hund begann sogar, das Bewusstsein zu verlieren. Die Besitzerin versuchte, das etwa 24 Kilogramm schwere Tier den Berg hinunterzutragen, schaffte es jedoch nicht.

Daraufhin traf das Lochaber Mountain Rescue Team ein, um zu helfen. Die Experten legten Tokio auf eine spezielle Trage und brachten ihn sicher den Berg hinunter.

Eine tierärztliche Untersuchung ergab, dass der Zustand des Hundes wahrscheinlich auf eine Vergiftung durch Drogen zurückzuführen war. Es wird vermutet, dass Tokio während des Spaziergangs versehentlich Cannabis gefressen hat, das auf dem Boden lag. Diese Substanz beeinträchtigte sein Nervensystem und verursachte die Bewegungsprobleme.

Glücklicherweise hat sich der Zustand des Hundes verbessert und er ist vollständig genesen. Der Vorfall erinnert erneut daran, wie wichtig es ist, Haustiere bei Spaziergängen nicht unbeaufsichtigt zu lassen und zu verhindern, dass sie unbekannte Dinge fressen.

Ben NevisLochaber Mountain Rescue TeamTokio LabradorSchottlandHundegeschichte
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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