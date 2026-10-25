Ungewöhnliche Hühner in reflektierenden Westen sorgen in Spanien für Panik unter der Bevölkerung

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Ungewöhnliche Hühner in reflektierenden Westen sorgen in Spanien für Panik unter der Bevölkerung

In der spanischen Region Galicien haben Hühner, die nachts reflektierende Westen trugen, für unerwartete Panik unter der lokalen Bevölkerung gesorgt. Eine Frau, die die hellen Gestalten im Dunkeln sah, hielt sie für ungewöhnliche Wesen und wandte sich an die Polizei.

Berichten zufolge schlug der Landwirtschaftshändler Esteban Cuso vor, den Vögeln reflektierende Westen anzuziehen, um sie im Dunkeln leichter zu finden und nicht zu verlieren.

Seine ungewöhnliche Initiative führte jedoch zu einer unerwarteten Situation. Eine Anwohnerin, die nachts in der Nähe ihres Hauses seltsame leuchtende Formen sah, war beunruhigt und informierte die Strafverfolgungsbehörden. Die Polizei, die am Tatort eintraf, fand statt ungewöhnlicher Kreaturen jedoch nur Hühner in Westen vor.

Der Urheber der Initiative betont, dass solche Westen mehrere Funktionen erfüllen. Sie erleichtern das Erkennen der Vögel bei Dunkelheit und helfen, verlorene Tiere schneller wiederzufinden. Zudem können sie dabei helfen, Hühner, die behandelt werden müssen, von anderen zu unterscheiden.

Auf diese Weise erregte eine einfache Initiative zum Schutz von Geflügel durch einen unerwarteten Vorfall große Aufmerksamkeit.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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