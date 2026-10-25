Hitlers Residenz in Schutt und Asche: „Adlerhorst“ in den Alpen abgebrannt

In den bayerischen Alpen gelegen, war eines der berühmtesten historischen Anwesen des Führers der nationalsozialistischen Diktatur, Adolf Hitler, das „Kehlsteinhaus“ (Adlerhorst) nach einem verheerenden Brand vollständig zerstört worden.

Das Feuer brach am Abend des 23. Oktober aus und wütete bis zum nächsten Morgen. Da der Zugang für Spezialfahrzeuge zu diesem auf 1834 Metern Höhe gelegenen Berggipfel extrem schwierig war, stand das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vollständig in Flammen.

200 Feuerwehrleute und Verdacht auf Brandstiftung

Zur Brandbekämpfung wurden etwa 200 Einsatzkräfte der bayerischen Feuerwehr mobilisiert:

Festgenommener Verdächtiger: Die örtliche Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftung. Eine in der Nähe des Gebäudes angetroffene Person wurde festgenommen; ihre mögliche Beteiligung an der Tragödie wird derzeit eingehend geprüft.

Erschwerte Löscharbeiten: Steile Bergstraßen und widrige Bedingungen in der Höhe begünstigten die schnelle Ausbreitung des Feuers und führten zu schweren Schäden am Bauwerk.

Was war das „Kehlsteinhaus“: Historische Fakten

Das offiziell als „Kehlsteinhaus“ bekannte Anwesen galt als eines der symbolträchtigsten Bauwerke der NS-Zeit: