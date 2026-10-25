Hitlers Residenz in Schutt und Asche: „Adlerhorst“ in den Alpen abgebrannt

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Hitlers Residenz in Schutt und Asche: „Adlerhorst“ in den Alpen abgebrannt

In den bayerischen Alpen gelegen, war eines der berühmtesten historischen Anwesen des Führers der nationalsozialistischen Diktatur, Adolf Hitler, das „Kehlsteinhaus“ (Adlerhorst) nach einem verheerenden Brand vollständig zerstört worden.

Das Feuer brach am Abend des 23. Oktober aus und wütete bis zum nächsten Morgen. Da der Zugang für Spezialfahrzeuge zu diesem auf 1834 Metern Höhe gelegenen Berggipfel extrem schwierig war, stand das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vollständig in Flammen.

200 Feuerwehrleute und Verdacht auf Brandstiftung

Zur Brandbekämpfung wurden etwa 200 Einsatzkräfte der bayerischen Feuerwehr mobilisiert:

  • Festgenommener Verdächtiger: Die örtliche Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftung. Eine in der Nähe des Gebäudes angetroffene Person wurde festgenommen; ihre mögliche Beteiligung an der Tragödie wird derzeit eingehend geprüft.

  • Erschwerte Löscharbeiten: Steile Bergstraßen und widrige Bedingungen in der Höhe begünstigten die schnelle Ausbreitung des Feuers und führten zu schweren Schäden am Bauwerk.

Hitlers Residenz in Schutt und Asche: „Adlerhorst“ in den Alpen abgebrannt

Was war das „Kehlsteinhaus“: Historische Fakten

Das offiziell als „Kehlsteinhaus“ bekannte Anwesen galt als eines der symbolträchtigsten Bauwerke der NS-Zeit:

  • Bau und Zweck: Das Gebäude wurde 1937–1938 als Teil des militärisch-politischen Sperrgebiets am Obersalzberg errichtet. Ursprünglich für den Empfang ausländischer Würdenträger konzipiert, diente es in der Praxis als privater Rückzugsort für Hitler und seinen engsten Kreis.

  • Zentrum historischer Intrigen: In dieser Residenz hielt Hitler 1941 wichtige Treffen mit dem Oberkommando über den Überfall auf die UdSSR (Unternehmen Barbarossa) ab. Zudem wurden hier Propagandafilme gedreht, die Hitler als naturverbundenen und tierlieben Menschen inszenierten.

  • Ein Überlebender der Bombardierungen: Als die alliierten Luftstreitkräfte 1945 den Obersalzberg massiv bombardierten, war das Haus eines der wenigen NS-Denkmäler, das unbeschadet blieb.

  • Touristenattraktion und Filmkulisse: Das Gebäude, das als Drehort für zahlreiche Dokumentar- und Spielfilme diente, zog seit 1952 als Berggaststätte Millionen von Touristen aus aller Welt an.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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