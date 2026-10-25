In Brasilien suchen sich zwei Arbeiter gegenseitig und laufen unwissentlich im Kreis (Video)

·5·Welt
In Brasilien suchen sich zwei Arbeiter gegenseitig und laufen unwissentlich im Kreis (Video)

Auf einer Viehfarm in Brasilien kam es zu einer unerwarteten und lustigen Situation, als zwei Arbeiter damit beschäftigt waren, einen riesigen Wassertank zu platzieren. Sie verloren sich aus den Augen und begannen, nach ihrem Kollegen zu suchen. Die Männer bemerkten jedoch nicht, dass sie auf gegenüberliegenden Seiten des großen Tanks standen und die Bewegungen des jeweils anderen nachahmten. Dies berichtete die Publikation Azteca Jalisco.

Im Video ist zu sehen, wie einer der Arbeiter beginnt, sich um den Tank herumzubewegen, woraufhin der andere in die gleiche Richtung läuft. Infolgedessen bewegen sie sich weiter im Kreis, anstatt aufeinander zuzugehen.

Das Video, das diesen amüsanten Vorfall zeigt, verbreitete sich in den sozialen Netzwerken. Es zeigt, wie ein gewöhnlicher Arbeitsprozess zu einem lustigen Missverständnis wurde.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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