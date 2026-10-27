Wie ein echter Dinosaurier: In China entwickelter Roboter sorgt für Staunen! (Video)

In China werden hochrealistische Roboter entwickelt, die durch ihr Aussehen und ihre Bewegungen an echte Dinosaurier erinnern. Ihre natürlichen Bewegungen, wie das Blinzeln und das Drehen des Kopfes, vermitteln den Zuschauern den Eindruck, als seien die Kreaturen aus der Urzeit wieder zum Leben erweckt worden.

Im Jahr 2025 präsentierte das chinesische Unternehmen Dobot ein Robotermodell, das dem gefiederten Dinosaurier Sinosauropteryx ähnelt, der vor etwa 130 Millionen Jahren lebte. Laut Unternehmensangaben kann das Gerät laufen, atemähnliche Bewegungen ausführen, tiefe Töne von sich geben und mit Menschen in seiner Umgebung interagieren.

Bei der Entwicklung solcher Roboter kommen Technologien zur Bewegungssteuerung, Umgebungserkennung und künstliche Intelligenz zum Einsatz. Einige Modelle können die Annäherung von Menschen spüren und daraufhin den Kopf drehen oder ihre Körperhaltung anpassen. Das unterscheidet sie von gewöhnlichem mechanischem Spielzeug.

Experten sehen Einsatzmöglichkeiten für solche Entwicklungen in Museen, Themenparks und Bildungseinrichtungen. Durch die Roboter können Kinder und Erwachsene das vermutete Aussehen der urzeitlichen Lebewesen sowie wissenschaftliche Fakten auf eine unterhaltsame Weise kennenlernen.

Dennoch bedeutet dies nicht, dass Dinosaurier wieder zum Leben erweckt wurden. Es handelt sich um mechanische Geräte, die mithilfe moderner Ingenieurskunst und Robotik erschaffen wurden.