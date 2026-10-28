800 Teenager verwüsten 4,8-Millionen-Dollar-Villa, die für 7 Personen gemietet wurde

·1·Welt
800 Teenager verwüsten 4,8-Millionen-Dollar-Villa, die für 7 Personen gemietet wurde

In Texas, USA, wurde eine Luxusvilla im Wert von 4,8 Millionen Dollar über die Plattform Airbnb für nur sieben Personen vermietet. Doch die als kleine private Veranstaltung getarnte Zusammenkunft verbreitete sich in den sozialen Medien und lockte 500 bis 800 Teenager an. Infolgedessen kam es im Haus zu Ausschreitungen und schwerem Sachschaden.

Der Eigentümer Kishore Karlapudi verdiente sich mit der Vermietung seiner Luxusvilla in Celina, Texas, ein zusätzliches Einkommen. Er selbst wohnt nicht in dem Haus und hatte das Ziel, durch die Vermietung über Airbnb regelmäßige Einnahmen zu erzielen. Er hätte sich jedoch nie träumen lassen, dass eine einfache Buchung zu einem solch massiven Problem führen würde.

„Jemand hatte das Haus für eine Party mit sieben Personen gebucht“, sagte Kishore Karlapudi in einem Interview mit Fox4 News.

Der Polizeichef von Celina, John Cullison, teilte mit, dass die Zahl der Teilnehmer nach der Ankündigung in den sozialen Medien sprunghaft angestiegen sei. Statt der ursprünglich erwarteten sieben Personen versammelten sich zwischen 500 und 800 Menschen.

Am Abend des 21. März gingen bei der Polizei Anrufe über eine große Menschenmenge in der Villa ein. Später wurde zudem berichtet, dass Schüsse auf dem Gelände gefallen seien.

„Wir erhielten Notrufe über Schüsse. Zudem wurde uns gemeldet, dass zehn bewaffnete Männer vor dem Haupttor stünden und damit drohten, jemanden zu töten. Das hat unsere Beamten natürlich alarmiert. Wir mussten das Gelände sichern. Doch das wahre Ausmaß der Veranstaltung wurde den Beamten erst klar, als sie das Haus betraten“, so Polizeichef John Cullison.

Großes zweistöckiges Haus mit Stein- und Ziegelfassade sowie einem Torbogen.

Aufnahmen der Dashcams von Polizeifahrzeugen zeigen, wie zahlreiche Menschen vom Grundstück flüchten, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Der Polizeichef betonte, dass während des Vorfalls Schüsse, Schlägereien und Morddrohungen verzeichnet wurden. Am Tatort wurden zudem blutverschmierte Bettlaken gefunden.

„Wir hatten es mit Schüssen, Angriffen und Morddrohungen zu tun. Am Tatort gab es blutverschmierte Laken. All das schafft eine extrem gefährliche Situation, bei der letztlich auch Ihr eigenes Kind zu Schaden kommen könnte“, warnte John Cullison.

Eigentümer Kishore Karlapudi sagte, er sei schockiert gewesen, als er am vergangenen Samstag sein Eigentum inspizierte. Seinen Angaben zufolge haben die Jugendlichen die Einrichtung und die Innenausstattung des Hauses schwer beschädigt.

„Wir waren völlig schockiert von dem, was wir sahen. Sie haben das Eigentum zerstört. Alle Möbel aus dem Wohnzimmer wurden nach draußen in die Garage gebracht. Die Wanddekorationen und Armaturen wurden entfernt oder zerstört. Die Kücheninsel wurde beschädigt und die Granitarbeitsplatte zerbrochen. Es sieht so aus, als hätten die Kinder darauf getanzt“, sagte Karlapudi.

Bisher wurde die genaue Schadenshöhe nicht beziffert. Doch die Tatsache, dass aus einer für sieben Personen gebuchten Veranstaltung eine Massenparty mit Hunderten von Teenagern und schweren Ausschreitungen wurde, hat für den Eigentümer zu unerwarteten Verlusten geführt.

AirbnbTexasCelinaKishore KarlapudiVandalismus
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Airbnb nutzt KI, um neue Funktionen schneller bereitzustellenAirbnb nutzt KI, um neue Funktionen schneller bereitzustellen7 August 19:24Airbnb-CEO Brian Chesky eröffnet neues KI-LaborAirbnb-CEO Brian Chesky eröffnet neues KI-Labor5 Juni 04:00WeRoad, unterstützt von Airbnb, sammelt 58 Millionen Dollar Investitionskapital einWeRoad, unterstützt von Airbnb, sammelt 58 Millionen Dollar Investitionskapital ein27 Mai 13:22Airbnb erschließt den Hotelmarkt und erweitert KI-FunktionenAirbnb erschließt den Hotelmarkt und erweitert KI-Funktionen20 Mai 23:2060 Prozent des von Airbnb-Entwicklern geschriebenen Codes stammen von KI60 Prozent des von Airbnb-Entwicklern geschriebenen Codes stammen von KI8 Mai 17:5716-Jähriger lebt seit fünf Jahren in einem Teich16-Jähriger lebt seit fünf Jahren in einem Teich6 Oktober 08:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Ein selbsternannter Prophet aus Ghana baut Schiffe zur Rettung der Menschheit
Ein selbsternannter Prophet aus Ghana baut Schiffe zur Rettung der Menschheit