800 Teenager verwüsten 4,8-Millionen-Dollar-Villa, die für 7 Personen gemietet wurde

In Texas, USA, wurde eine Luxusvilla im Wert von 4,8 Millionen Dollar über die Plattform Airbnb für nur sieben Personen vermietet. Doch die als kleine private Veranstaltung getarnte Zusammenkunft verbreitete sich in den sozialen Medien und lockte 500 bis 800 Teenager an. Infolgedessen kam es im Haus zu Ausschreitungen und schwerem Sachschaden.

Der Eigentümer Kishore Karlapudi verdiente sich mit der Vermietung seiner Luxusvilla in Celina, Texas, ein zusätzliches Einkommen. Er selbst wohnt nicht in dem Haus und hatte das Ziel, durch die Vermietung über Airbnb regelmäßige Einnahmen zu erzielen. Er hätte sich jedoch nie träumen lassen, dass eine einfache Buchung zu einem solch massiven Problem führen würde.

„Jemand hatte das Haus für eine Party mit sieben Personen gebucht“, sagte Kishore Karlapudi in einem Interview mit Fox4 News.

Der Polizeichef von Celina, John Cullison, teilte mit, dass die Zahl der Teilnehmer nach der Ankündigung in den sozialen Medien sprunghaft angestiegen sei. Statt der ursprünglich erwarteten sieben Personen versammelten sich zwischen 500 und 800 Menschen.

Am Abend des 21. März gingen bei der Polizei Anrufe über eine große Menschenmenge in der Villa ein. Später wurde zudem berichtet, dass Schüsse auf dem Gelände gefallen seien.

„Wir erhielten Notrufe über Schüsse. Zudem wurde uns gemeldet, dass zehn bewaffnete Männer vor dem Haupttor stünden und damit drohten, jemanden zu töten. Das hat unsere Beamten natürlich alarmiert. Wir mussten das Gelände sichern. Doch das wahre Ausmaß der Veranstaltung wurde den Beamten erst klar, als sie das Haus betraten“, so Polizeichef John Cullison.

Aufnahmen der Dashcams von Polizeifahrzeugen zeigen, wie zahlreiche Menschen vom Grundstück flüchten, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Der Polizeichef betonte, dass während des Vorfalls Schüsse, Schlägereien und Morddrohungen verzeichnet wurden. Am Tatort wurden zudem blutverschmierte Bettlaken gefunden.

„Wir hatten es mit Schüssen, Angriffen und Morddrohungen zu tun. Am Tatort gab es blutverschmierte Laken. All das schafft eine extrem gefährliche Situation, bei der letztlich auch Ihr eigenes Kind zu Schaden kommen könnte“, warnte John Cullison.

Eigentümer Kishore Karlapudi sagte, er sei schockiert gewesen, als er am vergangenen Samstag sein Eigentum inspizierte. Seinen Angaben zufolge haben die Jugendlichen die Einrichtung und die Innenausstattung des Hauses schwer beschädigt.

„Wir waren völlig schockiert von dem, was wir sahen. Sie haben das Eigentum zerstört. Alle Möbel aus dem Wohnzimmer wurden nach draußen in die Garage gebracht. Die Wanddekorationen und Armaturen wurden entfernt oder zerstört. Die Kücheninsel wurde beschädigt und die Granitarbeitsplatte zerbrochen. Es sieht so aus, als hätten die Kinder darauf getanzt“, sagte Karlapudi.

Bisher wurde die genaue Schadenshöhe nicht beziffert. Doch die Tatsache, dass aus einer für sieben Personen gebuchten Veranstaltung eine Massenparty mit Hunderten von Teenagern und schweren Ausschreitungen wurde, hat für den Eigentümer zu unerwarteten Verlusten geführt.