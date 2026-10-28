Frau wird wegen ihrer Behinderung beleidigt und sendet eine wichtige Botschaft an die Gesellschaft

GroßbritannienDie 33-jährige Kirsty Hill aus South Wales wurde in den sozialen Medien mit beleidigenden Kommentaren konfrontiert, nachdem sie ein Video über ihre seltene genetische Erkrankung veröffentlicht hatte. Ein unbekannter Nutzer bezeichnete sie als Grund für die Existenz von Abtreibungen. Die zutiefst verletzte Frau betonte, dass es falsch sei, das Leben von Menschen mit Behinderungen als wertlos zu betrachten.

Kirsty lebt mit dem Fraser-Syndrom. Sie wurde taub und blind geboren und hat verwachsene Finger und Zehen. Zudem leidet sie unter Atembeschwerden, Gesichtsanomalien und mehreren chronischen Erkrankungen. Im Laufe ihres Lebens musste sie sich bereits über 60 Operationen unterziehen.

„Ich bin es leid, dass Menschen denken, mein Leben müsse schrecklich und bedeutungslos sein, nur weil ich eine Behinderung habe. Ja, ich habe schwierige Tage, aber ich habe auch viel erreicht. Beides kann gleichzeitig existieren“, sagte sie gegenüber dem Magazin Need To Know.

Als Reaktion auf den beleidigenden Kommentar erstellte Kirsty ein Video, in dem sie das Recht von Frauen auf körperliche Selbstbestimmung unterstützte. Sie kritisierte jedoch scharf, dass das Thema Abtreibung gegen Menschen mit Behinderungen instrumentalisiert wird. Ihrer Meinung nach urteilen Menschen über sie aufgrund ihres Aussehens, ohne sich die Mühe zu machen, ihr Leben wirklich zu verstehen.

Kirsty, die einen Doktortitel in Psychologie besitzt, wehrt sich dagegen, nur über ihre Behinderung definiert zu werden. Sie hat eine wunderbare Familie und Freunde, liebt Mode, Kunst und Musik und hat den achten Grad im Klavierspiel erreicht.

„Mein Zustand ist ein Teil meines Lebens und hat meine Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst, aber er ist nicht mein ganzes Leben. Selbst wenn ich keine Erfolge erzielt hätte, wäre mein Leben wertvoll geblieben“, sagte die Frau.

Sie berichtete, dass ein anderer Nutzer sogar schrieb, ihre Geburt habe das Leben ihrer Eltern „zerstört“. Kirsty betonte, dass solche Kommentare nicht nur die Menschen mit Behinderungen selbst, sondern auch deren Angehörige schwer belasten.

Die Frau erinnerte daran, dass eine Behinderung durch Unfälle, Krankheiten oder Verletzungen jeden Menschen treffen kann. Sie forderte die sozialen Netzwerke auf, Nutzer besser vor Beleidigungen und Belästigungen zu schützen. Da es durch anonyme Konten zu einfach sei, Hasskommentare zu verbreiten, müssten Plattformen mehr in die Prävention investieren.

Kirsty hofft, dass ihr offener Umgang mit ihren Erfahrungen dazu beiträgt, die Vorurteile in der Gesellschaft abzubauen.

„Wenn Sie aufgrund Ihrer Behinderung beleidigende Kommentare erhalten, denken Sie daran, dass diese Worte mehr über die Person aussagen, die sie geschrieben hat, als über Sie selbst. Sie haben das Recht, Ihren Platz in dieser Welt einzunehmen und geschätzt zu werden“, betonte sie.