Wie hat die FIFA 4,49 Milliarden Euro mit Tickets für die Weltmeisterschaft verdient?

Der Weltfußballverband (FIFA) hat mit dem Ticketverkauf für die Weltmeisterschaft 2026 einen historischen Rekord aufgestellt und deutlich mehr eingenommen als prognostiziert. Die angesehene britische Zeitung The Times berichtet unter Berufung auf Quellen, die mit den Finanzberichten des Turniers vertraut sind, dass der Nettogewinn aus dem Ticketverkauf fast 4,49 Milliarden Eurobetrug.

Dieser Wert übertraf nicht nur die ursprünglichen Schätzungen, sondern war auch fünfmal höher als die Einnahmen aus dem Ticketverkauf während der WM 2022 in Katar.

Gründe für den Rekordumsatz und die wichtigsten Zahlen

Die enormen Einnahmen aus den WM-Tickets haben die finanzielle Gesamtbilanz der FIFA auf ein neues Niveau gehoben:

1,5 Mrd. Euro über der Prognose: Die FIFA hatte ursprünglich mit Einnahmen aus dem Ticketverkauf in Höhe von 2,96 Milliarden Euro gerechnet, doch das Endergebnis übertraf die Erwartungen um 1,53 Mrd. Euro;

Insgesamt 13,47 Milliarden Euro: Dank des beispiellosen Ticketverkaufs erreichte der gesamte Umsatz der FIFA durch die WM 2026 einen Rekordwert von 13,47 Milliarden Euro ;

Erhöhung der Spielanzahl: Aufgrund der Aufstockung des Teilnehmerfeldes bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko stieg die Anzahl der Spiele von 64 auf 104, was automatisch die Anzahl der verfügbaren Plätze erhöhte.

Nachfrageorientierte Preisgestaltung und 30-prozentige Wiederverkaufsprovision

Quellen zufolge ist dieser erstaunliche Anstieg der Einnahmen nicht nur auf die höhere Anzahl der Spiele zurückzuführen, sondern auch auf neue kommerzielle Mechanismen der Organisation:

Dynamisches Preissystem: Die Ticketpreise wurden nicht starr festgelegt, sondern basierend auf Angebot und Nachfrage („Dynamic Pricing“) kontinuierlich erhöht;

30-prozentige offizielle Provision: Die FIFA erhob eine Provision von 30 Prozent auf jede Transaktion, die über ihre offizielle Online-Wiederverkaufsplattform (Resale) abgewickelt wurde;

Möglichkeit der unbegrenzten Preissteigerung: Auf der offiziellen Plattform konnten Ticketinhaber ihre Karten zu einem Vielfachen des ursprünglichen Preises weiterverkaufen, was den prozentualen Anteil der FIFA an jeder Transaktion drastisch erhöhte;

Fan-Proteste: Die aggressive Geschäftspolitik der Organisation und die übermäßigen Ticketpreise wurden von Fanverbänden weltweit scharf kritisiert.

Obwohl die umstrittenen Finanzmechanismen auf viel Widerstand stießen, wurde die Weltmeisterschaft 2026 zum umsatzstärksten und kommerziell erfolgreichsten Sportprojekt der Fußballgeschichte.