Bürgermeister in Iran bei bewaffnetem Angriff getötet

Ismail Islami Bobohaydari, der Bürgermeister der Stadt Jungon in der iranischen Provinz Tschahār-Mahāl und Bachtiyāri, wurde bei einem bewaffneten Angriff getötet. Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 28. Oktober 2026. Dies berichteten lokale Medien unter Berufung auf Informationen des stellvertretenden Provinzgouverneurs Abdolali Arjang.

Es wurde bekannt gegeben, dass der Bürgermeister an den Folgen einer Schussverletzung verstarb. Laut dem stellvertretenden Provinzgouverneur deuten erste Erkenntnisse darauf hin, dass der Vorfall nicht mit einer Bedrohung der Sicherheit zusammenhängt.

Bisher liegen keine offiziellen Informationen über die Umstände des Angriffs, die Hintergründe oder die Identität des oder der Verdächtigen vor. Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet.