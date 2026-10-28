Bürgermeister in Iran bei bewaffnetem Angriff getötet

·15·Welt
Bürgermeister in Iran bei bewaffnetem Angriff getötet

Ismail Islami Bobohaydari, der Bürgermeister der Stadt Jungon in der iranischen Provinz Tschahār-Mahāl und Bachtiyāri, wurde bei einem bewaffneten Angriff getötet. Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 28. Oktober 2026. Dies berichteten lokale Medien unter Berufung auf Informationen des stellvertretenden Provinzgouverneurs Abdolali Arjang.

Es wurde bekannt gegeben, dass der Bürgermeister an den Folgen einer Schussverletzung verstarb. Laut dem stellvertretenden Provinzgouverneur deuten erste Erkenntnisse darauf hin, dass der Vorfall nicht mit einer Bedrohung der Sicherheit zusammenhängt.

Bisher liegen keine offiziellen Informationen über die Umstände des Angriffs, die Hintergründe oder die Identität des oder der Verdächtigen vor. Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet.

IranIsmail Islami BobohaydariJungonTschahār-Mahāl und BachtiyāriNahost
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Todesurteil gegen Bloggerin im Iran: Ihr Fall schockiert die ÖffentlichkeitTodesurteil gegen Bloggerin im Iran: Ihr Fall schockiert die Öffentlichkeit16 September 11:25Neuer Verteidigungsminister im Iran ernannt — Wer ist Mehrdad Akhlaqi Ketabchi?Neuer Verteidigungsminister im Iran ernannt — Wer ist Mehrdad Akhlaqi Ketabchi?18 Oktober 22:19Von Menschen kaum gesehen: Zentralasiatische Wildkatze im Iran fotografiertVon Menschen kaum gesehen: Zentralasiatische Wildkatze im Iran fotografiert21 August 16:12Großangelegte ODKB-Übung „Rubej-2026“ in Kasachstan begonnenGroßangelegte ODKB-Übung „Rubej-2026“ in Kasachstan begonnen14 September 23:55Russland verübt massiven Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine: Neueste DetailsRussland verübt massiven Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine: Neueste Details30 Juli 20:33Eine schreckliche Nacht in der Ukraine: Russland führt massive Raketen- und Bombenangriffe durchEine schreckliche Nacht in der Ukraine: Russland führt massive Raketen- und Bombenangriffe durch18 Juli 09:48
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Ein selbsternannter Prophet aus Ghana baut Schiffe zur Rettung der Menschheit
Ein selbsternannter Prophet aus Ghana baut Schiffe zur Rettung der Menschheit