Schmerzhafte Niederlage in Qarshi: Nasaf verliert zu Hause gegen Al Kuwait

·84·Sport
Schmerzhafte Niederlage in Qarshi: Nasaf verliert zu Hause gegen Al Kuwait

Im Rahmen des 3. Spieltags der Gruppe A in der AFC Champions League 2 (ACL 2) musste sich der usbekische Klub Nasaf Qarshi vor heimischem Publikum dem kuwaitischen Team Al Kuwait mit einer schmerzhaften 0:1-Niederlage geschlagen geben.

Nach dieser Niederlage hat das Team von Ruziqul Berdiyev nach drei Spieltagen nur einen Punkt auf dem Konto und die Chancen auf das Erreichen der K.-o.-Phase des Turniers drastisch verschlechtert. Al Kuwait hingegen sicherte sich einen wertvollen Auswärtssieg, erhöhte sein Punktekonto auf 6 und festigte damit seine Position in der Gruppe.

Das Duell im „Markaziy“-Stadion: Ein einziges Tor in der ersten Halbzeit

Die Begegnung im „Markaziy“-Stadion in Qarshi verlief intensiv und war von hart umkämpften Zweikämpfen geprägt:

  • Der entscheidende Treffer: Das einzige Tor des Spiels, das über den Ausgang entschied, fiel in der 40. Minute durch den kuwaitischen Spieler Mohammed Daham, womit die Gäste mit einer Führung in die Pause gingen.

  • Änderungen in der zweiten Halbzeit: Zu Beginn der zweiten 45 Minuten nahm Ruziqul Berdiyev mehrere personelle Änderungen vor – Zafarmurod Abdurahmatov, Akrom Komilov, Pata Gudushauri und Yusuf Otubanjo wurden eingewechselt, um die Offensive zu verstärken.

  • Druck ohne Erfolg: Die darauffolgenden gefährlichen Angriffe und der Druck der Gastgeber, um den Ausgleich zu erzielen, blieben aufgrund der kompakten Defensive des Gegners und dessen taktischer Spielverzögerungen wirkungslos.

Protokolldaten und Tabellensituation

ACL 2. 3. Spieltag. Gruppe A

Nasaf (Usbekistan) — Al Kuwait (Kuwait) 0:1

28. Oktober, Qarshi, Markaziy-Stadion

  • Tor: Daham (40.);

  • Aufstellung Nasaf: Abduvohid Ne’matov, G‘olib G‘aybullayev (Zafarmurod Abdurahmatov, 46.), Umar Eshmurodov, Alibek Davronov, Sharof Muhiddinov (Dilshod Murtazoyev, 83.), Murod Rahmatov, Oybek Rustamov, Sardor Bahromov (Akrom Komilov, 46.), Abbos G‘ulomov (Pata Gudushauri, 63.), Adenis Shala, Bobur Abduxoliqov (Yusuf Otubanjo, 63.);

  • Gelbe Karten: Marhun (45.), Zola (53.), Birrahma (67.), Al Qarzai (90.+3);

  • Wettbewerb in der Gruppe: Das zweite Spiel dieser Gruppe findet in Bahrain statt, wo der lokale Klub Al Khalidiyah (1 Punkt) auf Al Wahda (6 Punkte) aus den VAE trifft.

Für die Schützlinge von Ruziqul Berdiyev werden die verbleibenden drei Spiele der Gruppenphase nun zu echten „Endspielen“, in denen für das Weiterkommen nur noch Siege zählen.

NasafAFC Champions League 2Ruziqul BerdiyevAl KuwaitFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wichtige Nachricht von Berdiyev an die Nasaf-Fans: Gegen Kuwait SC zählt nur ein SiegWichtige Nachricht von Berdiyev an die Nasaf-Fans: Gegen Kuwait SC zählt nur ein SiegGestern 23:01Ruziqul Berdiyev enthüllt Pläne vor dem Spiel gegen Al WahdaRuziqul Berdiyev enthüllt Pläne vor dem Spiel gegen Al Wahda13 Oktober 22:23Was hat der Trainer von Nasaf auf der Pressekonferenz enthüllt?Was hat der Trainer von Nasaf auf der Pressekonferenz enthüllt?10 Oktober 06:40Wer wird Trainer des Monats September in der SuperligaWer wird Trainer des Monats September in der Superliga28 September 17:33«Wir haben nicht mit einem 4:1 gerechnet»: Ruzikul Berdiyev enthüllt die Geheimnisse des Sieges in Andijon«Wir haben nicht mit einem 4:1 gerechnet»: Ruzikul Berdiyev enthüllt die Geheimnisse des Sieges in Andijon20 September 23:29Ruziqul Berdiyev antwortet nach dem Spiel in Bahrain scharf auf JournalistenfragenRuziqul Berdiyev antwortet nach dem Spiel in Bahrain scharf auf Journalistenfragen17 September 06:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester