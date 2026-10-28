Schmerzhafte Niederlage in Qarshi: Nasaf verliert zu Hause gegen Al Kuwait

Im Rahmen des 3. Spieltags der Gruppe A in der AFC Champions League 2 (ACL 2) musste sich der usbekische Klub Nasaf Qarshi vor heimischem Publikum dem kuwaitischen Team Al Kuwait mit einer schmerzhaften 0:1-Niederlage geschlagen geben.

Nach dieser Niederlage hat das Team von Ruziqul Berdiyev nach drei Spieltagen nur einen Punkt auf dem Konto und die Chancen auf das Erreichen der K.-o.-Phase des Turniers drastisch verschlechtert. Al Kuwait hingegen sicherte sich einen wertvollen Auswärtssieg, erhöhte sein Punktekonto auf 6 und festigte damit seine Position in der Gruppe.

Das Duell im „Markaziy“-Stadion: Ein einziges Tor in der ersten Halbzeit

Die Begegnung im „Markaziy“-Stadion in Qarshi verlief intensiv und war von hart umkämpften Zweikämpfen geprägt:

Der entscheidende Treffer: Das einzige Tor des Spiels, das über den Ausgang entschied, fiel in der 40. Minute durch den kuwaitischen Spieler Mohammed Daham, womit die Gäste mit einer Führung in die Pause gingen.

Änderungen in der zweiten Halbzeit: Zu Beginn der zweiten 45 Minuten nahm Ruziqul Berdiyev mehrere personelle Änderungen vor – Zafarmurod Abdurahmatov, Akrom Komilov, Pata Gudushauri und Yusuf Otubanjo wurden eingewechselt, um die Offensive zu verstärken.

Druck ohne Erfolg: Die darauffolgenden gefährlichen Angriffe und der Druck der Gastgeber, um den Ausgleich zu erzielen, blieben aufgrund der kompakten Defensive des Gegners und dessen taktischer Spielverzögerungen wirkungslos.

Protokolldaten und Tabellensituation

ACL 2. 3. Spieltag. Gruppe A

Nasaf (Usbekistan) — Al Kuwait (Kuwait) 0:1

28. Oktober, Qarshi, Markaziy-Stadion

Tor: Daham (40.);

Aufstellung Nasaf: Abduvohid Ne’matov, G‘olib G‘aybullayev (Zafarmurod Abdurahmatov, 46.), Umar Eshmurodov, Alibek Davronov, Sharof Muhiddinov (Dilshod Murtazoyev, 83.), Murod Rahmatov, Oybek Rustamov, Sardor Bahromov (Akrom Komilov, 46.), Abbos G‘ulomov (Pata Gudushauri, 63.), Adenis Shala, Bobur Abduxoliqov (Yusuf Otubanjo, 63.);

Gelbe Karten: Marhun (45.), Zola (53.), Birrahma (67.), Al Qarzai (90.+3);

Wettbewerb in der Gruppe: Das zweite Spiel dieser Gruppe findet in Bahrain statt, wo der lokale Klub Al Khalidiyah (1 Punkt) auf Al Wahda (6 Punkte) aus den VAE trifft.

Für die Schützlinge von Ruziqul Berdiyev werden die verbleibenden drei Spiele der Gruppenphase nun zu echten „Endspielen“, in denen für das Weiterkommen nur noch Siege zählen.