Verträge gekündigt, nun auch aus Spielen entfernt: Mbappés Verluste in China

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Verträge gekündigt, nun auch aus Spielen entfernt: Mbappés Verluste in China

Der Stürmer von Real Madrid Kylian Mbappé Die Kontroverse um ihn hat nicht nur Auswirkungen auf Fernsehübertragungen und Werbeverträge, sondern auch auf die Videospielindustrie mit ihren Millionen von Fans. Nach Äußerungen über den chinesischen Parteivorsitzenden Mao Zedong wurde der französische Star vollständig aus den für den chinesischen Markt bestimmten Fußballsimulationen entfernt.

Wie berichtet, ergreifen die im Land tätigen FC Online sowie eFootball PES Maßnahmen, um das Profil und die Spielerkarten des Fußballers aus den speziellen Versionen ihrer Spiele zu entfernen.

Verbannung vom virtuellen Spielfeld und Boykott durch Großmarken

Die unbedachte Äußerung des 27-jährigen französischen Stürmers stieß in China auf heftigen Widerstand und führte zu folgenden schwerwiegenden Konsequenzen:

  • Der Ursprung des Konflikts: In einem Interview bezeichnete Mbappé ein Internet-Meme, in dem sein Gesicht auf das von Mao Zedong montiert war, als das lustigste und nannte ihn einen „chinesischen Diktator“;

  • Kündigung von Werbeverträgen: Kurz nach dieser Aussage kündigten die großen chinesischen Konzerne Dongpeng und Mengniu einseitig alle mit dem Spieler geschlossenen Werbeverträge;

  • „Absolute Null-Toleranz-Politik“: Die Marken erklärten in ihren Stellungnahmen offen, dass sie eine kompromisslose und harte Haltung gegenüber jeglichem Verhalten einnehmen, das nationale Gefühle und die Geschichte des Staates beleidigt;

  • Entfernung aus Videospielen: Nun hat sich auch die Gaming-Industrie diesem Boykott angeschlossen – die Verwendung von Mbappé als digitaler Charakter in offiziellen Fußballsimulationen auf lokalen Servern wird untersagt.

Können Entschuldigungen die Situation retten?

Vor dem Hintergrund der geopolitischen und kommerziellen Krise haben die Parteien offizielle Stellungnahmen abgegeben:

  • Zweiseitige offizielle Entschuldigung: Sowohl Kylian Mbappé persönlich als auch die Führung von Real Madrid haben sich offiziell beim chinesischen Volk entschuldigt und betont, dass sie dessen Geschichte und Kultur respektieren;

  • Fortsetzung des Boykotts: Trotz der aufeinanderfolgenden Erklärungen haben die kommerziellen Strukturen und Medienunternehmen in China die Sanktionen nicht gelockert und setzen den Boykott vollständig fort.

Dieser Vorfall, der durch einen einzigen unangemessenen Witz ausgelöst wurde, hat erneut bewiesen, wie hoch die Verantwortung von globalen Märkten, nationalen Werten und Star-Sportlern in der modernen Sportwelt ist.

Kylian MbappéReal MadridMao ZedongChinaFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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