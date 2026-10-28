Am Flughafen: Vater von Lamine Yamal spuckt einer Frau ins Gesicht und wirft mit Stühlen nach Passagieren

Der 19-jährige Star des FC Barcelona und eines der größten Talente des Weltfußballs Lamine Yamals Vater Mounir Nasraoui ist erneut in einen schwerwiegenden und skandalösen Vorfall verwickelt. Wie die angesehene spanische Zeitung El Español berichtet, hat er am Flughafen der katalanischen Hauptstadt Passanten angegriffen und eine Schlägerei angezettelt.

Der Vater des Fußballers, der innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal für Unruhe sorgt, beleidigte diesmal nicht nur eine Mitarbeiterin an einem öffentlichen Ort, sondern versuchte auch, einen Passagier anzugreifen, der ihr zu Hilfe eilte.

Wie begann der Streit am Flughafen?

Die Details des schockierenden Vorfalls im Café-Bereich entwickelten sich wie folgt:

Einfache Zurechtweisung und Aggression: Mounir Nasraoui hatte seine Jacke an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle im Lokal abgelegt, woraufhin ihn eine Café-Mitarbeiterin bat, diese zu entfernen;

Spucken ins Gesicht: Auf diese einfache Bitte reagierte Nasraoui extrem scharf und aggressiv – es kam zu einem verbalen Streit, und auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung spuckte er der Kellnerin ins Gesicht;

Angriff mit einem Stuhl: Nasraoui ging auch auf einen unbeteiligten Passagier los, der der beleidigten Frau helfen wollte, und versuchte sogar, einen schweren Stuhl aus dem Café zu heben, um ihn auf den Mann zu werfen, der sich schützend dazwischengestellt hatte;

Schock bei den Anwesenden: Der Vorfall ereignete sich vor den Augen zahlreicher Touristen und Passagiere am Flughafen und löste großes Entsetzen sowie Sicherheitsbedenken aus.

Zweiter Vorfall in Folge nach dem Skandal in London

Bemerkenswert ist, dass dies nicht die einzige aggressive Handlung von Nasraoui innerhalb der letzten Tage war:

Tumult bei der „Ballon d'Or“-Gala: Nachdem die „Ballon d'Or“-Zeremonie in der vergangenen Nacht in London zu Ende gegangen war, hatte er bereits auf der Straße in der Nähe des „London Palladium“-Theaters für Ärger gesorgt;

Konfrontation mit Arschawin und einem russischen Kameramann: Damals versuchte er vor den Augen des ehemaligen Kapitäns der russischen Nationalmannschaft, Andrej Arschawin, einem Kameramann der russischen Delegation das Smartphone aus der Hand zu reißen und es auf den Boden zu schmettern;

Schaden für das Familienimage: Während der 19-jährige Lamine Yamal auf dem Platz Rekorde bricht und die Weltspitze des Fußballs erobert, werfen die unangemessenen Verhaltensweisen seines Vaters in der Öffentlichkeit einen dunklen Schatten auf den Ruf des jungen Stars.

Derzeit wertet die Polizei des Flughafens Barcelona die Aufnahmen der Überwachungskameras aus; aufgrund der offiziellen Beschwerden der Geschädigten werden rechtliche Schritte erwartet.