Die 10 attraktivsten Sportler für Werbetreibende: Aryna Sabalenka wird zur Königin

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin und aktuelle Nummer zwei der Welt, Aryna Sabalenka, wurde im Jahr 2026 zur gefragtesten Sportlerin für Werbetreibende und große Marken weltweit gekürt. In dem jährlichen Bericht, der in Zusammenarbeit zwischen dem renommierten SportsPro Sportmedienportal und dem Analyseunternehmen NorthStar Solutions Group erstellt wurde, ließ die belarussische Tennisspielerin die größten Stars des Planeten hinter sich und übernahm die absolute Spitzenposition.

Bei der Erstellung des Expertenrankings wurden die Stärke der persönlichen Marke jedes Sportlers, die Reichweite beim Publikum, die Dynamik der Popularität sowie das langfristige kommerzielle Potenzial eingehend analysiert. Sabalenka erreichte von 100 möglichen Punkten 80,95 Punkte und sicherte sich damit den obersten Platz auf dem Podium.

Die 10 attraktivsten Sportler für Werbetreibende im Jahr 2026

In den Top 10 des globalen Marketings sind herausragende Vertreter verschiedener Sportarten vertreten:

Aryna Sabalenka (Tennis, Belarus) — 1. Platz; Eileen Gu (Freestyle-Skiing, China/USA) — 2. Platz; Giannis Antetokounmpo (Basketball, NBA) — 3. Platz; Erling Haaland (Fußball, Norwegen / Manchester City) — 4. Platz; Carlos Alcaraz (Tennis, Spanien) — 5. Platz; Alysa Liu (Eiskunstlauf, USA) — 6. Platz; Victor Wembanyama (Basketball, Frankreich / NBA) — 7. Platz; Alexander Zverev (Tennis, Deutschland) — 8. Platz; Charles Leclerc (Formel 1, Monaco / Ferrari) — 9. Platz; AJ Dybantsa (Basketball, USA) — 10. Platz.

Die absolute Dominanz der Tennisstars und der Blick auf die Top 50

Der veröffentlichte Analysebericht beweist erneut, dass Vertreter des Profitennis das stabilste und attraktivste Investitionsfeld auf dem Marketingmarkt bleiben:

Legenden in den Top 50: Auch andere führende Rackets der Welt haben sich einen festen Platz in den Top 50 des Rankings gesichert. Unter anderem wurde Iga Świątek auf Platz 17, Naomi Osaka auf Platz 21, Coco Gauff auf Platz 32 notiert;

Führende im Herrentennis: Während der in den letzten Jahren bei großen Siegen erfolgreiche Jannik Sinner den 35. Platz belegt, wurde der legendäre 24-fache Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic auf Platz 46 geführt;

Das Phänomen Aryna Sabalenka: Der aggressive und ausdauernde Spielstil der belarussischen Tennisspielerin auf dem Court, ihr lebhafter Charakter sowie ihre konstanten Ergebnisse bei großen Turnieren haben sie zum profitabelsten und vertrauenswürdigsten Gesicht für internationale Marken gemacht.

Das kommerzielle Ranking zeigt, dass in der modernen Sportindustrie nicht nur Pokale und Medaillen, sondern auch die authentische Kommunikation mit den Fans und ein starkes Charisma im Medienraum zu den entscheidenden Faktoren für den finanziellen Wert eines Sportlers geworden sind.