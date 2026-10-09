Kind in China zwischen Zug und Bahnsteig gestürzt (Video)

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Kind in China zwischen Zug und Bahnsteig gestürzt (Video)

Am Ostbahnhof von Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan ereignete sich ein beunruhigender Vorfall. Ein kleiner Junge, der mit seiner Mutter in den Zug einsteigen wollte, stürzte aufgrund von Unachtsamkeit in die Lücke zwischen Zug und Bahnsteig.

Der Vorfall ereignete sich am 5. Oktober gegen 12:31 Uhr Ortszeit, als der Zug G8645 im Bahnhof einfuhr. Der diensthabende Bahnpolizist Li Yanjun bemerkte den Sturz des Kindes und eilte sofort zur Hilfe. Gemeinsam mit den Angehörigen des Jungen konnte er ihn aus der Lücke befreien.

Anschließend wurde das Kind von medizinischem Personal untersucht. Es stellte sich heraus, dass es keine ernsthaften gesundheitlichen Schäden erlitten hatte. Später setzte der Junge seine Reise mit seinen Angehörigen fort.

Die Bahnpolizei rief die Fahrgäste dazu auf, beim Ein- und Aussteigen besonders auf ihre Kinder zu achten und auf die Lücke zwischen Bahnsteig und Zug zu achten.

Bahnhof Chengdu OstLi YanjunZug G8645Provinz SichuanChina
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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