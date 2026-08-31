San Francisco: Straßenbahnfahrer schläft ein und kollidiert mit anderem Zug (Video)

Ein Video zeigt, wie ein Fahrer einer Muni-Stadtbahn in San Francisco während der Fahrt einschlief. Kurz darauf prallte der Zug auf einen anderen stehenden Muni-Zug.

Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 31. Juli in der Nähe der Kreuzung 47th Avenue und Wawona Street, nördlich des San Francisco Zoos. Die Aufnahmen zeigen, wie der Fahrer für einige Sekunden einnickt, dann plötzlich aufwacht und erkennt, dass er auf den vorausfahrenden Zug zufährt.

Durch den Aufprall wurde die Frontscheibe des Zuges zertrümmert. Beide Züge waren zum Zeitpunkt des Unfalls leer. Der Fahrer erlitt laut Berichten leichte Verletzungen.

Die San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA) erklärte, dass erste Untersuchungen technische Defekte am Zug oder der Infrastruktur ausschließen. Vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Kollision auf einen menschlichen Fehler durch Übermüdung zurückzuführen ist.

Derzeit läuft eine offizielle Untersuchung des Vorfalls. Der Fahrer wurde vorübergehend vom Dienst suspendiert.