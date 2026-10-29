Deutschland bietet jungen Usbeken Arbeitsplätze an

In Zusammenarbeit mit dem weltweit renommierten Eisenbahnkonzern Deutsche Bahn sowie der usbekischen Migrationsagentur und der Agentur für Berufsbildung wurde ein neues, vielversprechendes Projekt für die Jugend des Landes angekündigt.

Im Rahmen des Programms erhalten usbekische Staatsbürger die Möglichkeit, eine dreijährige duale Berufsausbildung zum «Gleisbauer» in Deutschland zu absolvieren und ein garantiertes Einkommen zu erzielen. Das moderne duale Bildungsmodell bietet den Auszubildenden die Möglichkeit, fundiertes theoretisches Wissen zu erwerben und gleichzeitig praktische Arbeitserfahrung in großen deutschen Unternehmen zu sammeln.

Finanzielle Bedingungen und Leistungen

Die für das Programm ausgewählten Kandidaten erhalten während der gesamten Ausbildungsdauer eine angemessene finanzielle Vergütung:

Hohe monatliche Ausbildungsvergütung: Während der Ausbildung erhalten die Teilnehmer monatlich zwischen 1.400 und 1.560 Euro; Bezahlter Jahresurlaub:

Bezahlter Jahresurlaub: Die Auszubildenden erhalten jährlich 30 Tage offiziellen, voll bezahlten Erholungsurlaub;

Grundstein für eine internationale Karriere: Absolventen, die das dreijährige Programm erfolgreich abschließen, erhalten ein in der Europäischen Union anerkanntes Diplom und die Chance auf eine dauerhafte, gut bezahlte Anstellung in Deutschland.

Grundvoraussetzungen für Bewerber

Um sich für das duale Ausbildungsprogramm der Deutschen Bahn zu bewerben, müssen die Kandidaten folgende Kriterien erfüllen:

Altersgrenze: Die Kandidaten müssen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein;

Sprachkenntnisse: Es sind Deutschkenntnisse auf mindestens Niveau B1 erforderlich;

Zertifikatsnachweis: Die Sprachkenntnisse müssen durch ein offizielles Zertifikat (Goethe-Zertifikat, ÖSD oder andere anerkannte Zertifikate) nachgewiesen werden;

Interesse am Beruf: Ein starkes Interesse an technischen Bereichen und dem Erwerb moderner Fähigkeiten im Eisenbahnwesen ist von großer Bedeutung.

Dieses Projekt ist eine einzigartige Gelegenheit für talentierte junge Usbeken, in einem führenden europäischen Land moderne berufliche Fähigkeiten zu erlernen, Erfahrungen im selbstständigen Leben zu sammeln und zu international wettbewerbsfähigen Fachkräften zu werden.