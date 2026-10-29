Geheimnisvolle Metallkugeln an der Küste Australiens gefunden: Woher stammen sie?

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Geheimnisvolle Metallkugeln an der Küste Australiens gefunden: Woher stammen sie?

Sechs große Metallkugeln, die an der Küste des australischen Bundesstaates Queensland gefunden wurden, haben die Aufmerksamkeit der Anwohner und Experten auf sich gezogen. Da ihr Ursprung zunächst unbekannt war, wurden die Sicherheitsmaßnahmen in der Region verstärkt.

Der Vorfall ereignete sich am Forrest Beach in der Nähe der Stadt Townsville. Nachdem die verdächtigen Gegenstände entdeckt wurden, trafen Rettungsdienste und Spezialisten am Fundort ein. Aufgrund einer potenziellen Gefahr wurde ein Teil des Strandes vorübergehend abgesperrt.

Später veröffentlichte die australische Weltraumbehörde die Ergebnisse einer ersten Untersuchung. Demnach könnte es sich bei den Metallkugeln um Druckbehälter handeln, die in Weltraumraketensystemen verwendet werden. Experten bringen sie mit Trümmerteilen von Raketen in Verbindung, die in die Umlaufbahn gebracht wurden.

Warum sind diese Objekte trotz des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre erhalten geblieben?

In Raumfahrzeugen werden robuste Behälter verwendet, um Gas oder Treibstoff unter hohem Druck zu speichern. Da sie aus hitzebeständigen Materialien gefertigt sind, können sie beim Wiedereintritt in die Atmosphäre möglicherweise nicht vollständig verbrennen. Einige entleerte Behälter können auf der Wasseroberfläche treiben und durch Strömungen an die Küste gelangen.

Experten haben mit internationalen Partnern zusammengearbeitet, um offiziell zu bestätigen, zu welcher Rakete die Fundstücke genau gehören und von welchem Land sie gestartet wurden. Zunächst wurde nicht ausgeschlossen, dass sich noch gefährliche Stoffe darin befinden könnten.

Die zuständigen Behörden haben die Bevölkerung davor gewarnt, sich solchen Objekten zu nähern, sie zu berühren oder zu bewegen. Wenn verdächtige Weltraumtrümmer gefunden werden, wird empfohlen, einen Sicherheitsabstand einzuhalten und die Rettungsdienste zu verständigen.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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