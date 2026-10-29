91-jährige Frau beim Versuch festgenommen, Medikamente für ihren Ehemann zu beschaffen

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91-jährige Frau beim Versuch festgenommen, Medikamente für ihren Ehemann zu beschaffen

In den sozialen Medien verbreitet sich die Geschichte einer 91-jährigen Frau. Es heißt, sie sei festgenommen worden, weil sie versucht habe, Medikamente aus einer Apotheke zu entwenden, um ihren 88-jährigen Ehemann zu versorgen.

Berichten zufolge führten finanzielle Schwierigkeiten der Familie zu dieser Situation. Angeblich stiegen die Kosten für die lebensnotwendige Behandlung des Mannes von 50 auf 950 Dollar, was für das betagte Paar ein unüberwindbares Problem darstellte.

Die Geschichte schildert die Verzweiflung einer Frau, die versucht, ihren Lebensgefährten zu retten. Ob diese Informationen jedoch durch verlässliche Quellen bestätigt sind, ist derzeit unklar.

Diese Erzählung hat in den sozialen Netzwerken die Debatte über Medikamentenpreise und den Zugang zur Gesundheitsversorgung weiter angeheizt.

Was sollen Familien tun, die sich lebenswichtige Medikamente nicht leisten können? Diese Frage erinnert erneut daran, wie wichtig ein erschwingliches Gesundheitssystem für alle ist.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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