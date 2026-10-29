Fußballfest in Taschkent: Cristiano Ronaldo wird im Paxtakor-Stadion erwartet

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Fußballfest in Taschkent: Cristiano Ronaldo wird im Paxtakor-Stadion erwartet

Für die Fußballfans in Usbekistan wurde eine lang erwartete Sensation bekannt. Insider-Informationen zufolge wird die Legende des modernen Fußballs, Cristiano Ronaldo im Kader des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr voraussichtlich nach Taschkent reisen.

Es wird erwartet, dass dieses Spitzenspiel im Rahmen der AFC Champions League in der legendären Arena unserer Hauptstadt ein echtes Duell der Stars bietet.

Details zum historischen Spiel in Taschkent

Folgende wichtige Informationen zum bevorstehenden Spiel und dem Star-Besuch wurden veröffentlicht:

  • Datum und Ort des Spiels: Die Begegnung am 2. November ist im Zentralstadion Paxtakor in Taschkent geplant;

  • Das Duell der Rivalen: Der mehrfache usbekische Meister Paxtakor empfängt auf heimischem Rasen den saudi-arabischen Giganten Al-Nassr, der Millionen von Fans hat;

  • Star-Aufgebot: Neben Cristiano Ronaldowerden voraussichtlich weitere bekannte Weltstars des Fußballs im Kader der Riad-Mannschaft in Taschkent erwartet.

Fan-Begeisterung und Vorbereitung auf das Spiel

Der Besuch des portugiesischen Stürmers wird zweifellos zu einem der größten Sportereignisse des Jahres, nicht nur für die nationale Meisterschaft, sondern für den gesamten Fußball der Region:

  • Ausverkauftes Haus erwartet: Es wird mit einer Rekordnachfrage gerechnet, sobald die Tickets für das Paxtakor-Stadion in den Verkauf gehen;

  • Sicherheit und organisatorische Maßnahmen: Die zuständigen Behörden planen umfangreiche Maßnahmen, um die Sicherheit der Gäste und tausender Fans zu gewährleisten und den Star-Klub auf höchstem Niveau zu empfangen.

Dieses Duell ist für Paxtakor eine einzigartige Gelegenheit, seine Stärke auf asiatischer Ebene zu beweisen, und für die usbekischen Fans eine seltene Chance, einen der besten Fußballer der Welt live spielen zu sehen.

Cristiano RonaldoAl-NassrPaxtakorAFC Champions LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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