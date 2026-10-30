Chirurg in den USA operiert Patienten per Roboter aus 56 Kilometern Entfernung

·60·Welt
Chirurg in den USA operiert Patienten per Roboter aus 56 Kilometern Entfernung

In den USA wurde eine ungewöhnliche Operation durchgeführt, die das Potenzial neuer Technologien im medizinischen Bereich demonstriert. Ein Chirurg operierte einen Krebspatienten erfolgreich mithilfe eines Robotersystems, während er sich in einem 56 Kilometer entfernten Krankenhaus befand. Dies berichtete ABC News.

Der Vorfall ereignete sich im Bundesstaat Florida. Der 66-jährige Patient befand sich im AdventHealth-Krankenhaus in Minneola. Der Chirurg Vipul Patel leitete die Operation vom etwa 56 Kilometer entfernten AdventHealth Celebration Medical Center in Celebration aus.

Über ein robotergestütztes Chirurgiesystem steuerte er die Spezialinstrumente aus der Ferne und führte die Entfernung der Prostata des Patienten durch. Während der Operation war zudem ein weiterer qualifizierter Chirurg vor Ort beim Patienten anwesend.

Die Operation wurde erfolgreich abgeschlossen und der Zustand des Patienten hat sich stabilisiert.

Chirurg Vipul Patel betonte, dass solche Technologien in Zukunft den Zugang zu komplexen chirurgischen Eingriffen für Menschen verbessern könnten, die weit entfernt von großen medizinischen Zentren leben.

Experten sind der Meinung, dass die robotergestützte Fernchirurgie neue Möglichkeiten im medizinischen Bereich eröffnen könnte.

RoboterchirurgieVipul PatelAdventHealthFernoperationMedizintechnik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Erste Hirntumorentfernung mit KI-UnterstützungErste Hirntumorentfernung mit KI-Unterstützung29 August 15:40Chirurgen schützen Patienten während Erdbeben mit ihren Körpern (Video)Chirurgen schützen Patienten während Erdbeben mit ihren Körpern (Video)7 August 22:2451-jährige Frau stirbt nach sechs plastischen Operationen51-jährige Frau stirbt nach sechs plastischen Operationen28 August 13:20Schwester ohne Patientenprüfung nach Tod von 22-jährigem Mädchen schuldig gesprochenSchwester ohne Patientenprüfung nach Tod von 22-jährigem Mädchen schuldig gesprochen1 August 19:44Chirurg entfernt Leber statt Milz bei PatientChirurg entfernt Leber statt Milz bei Patient14 Mai 13:16Beispiellose Rettung bei −43 °C in der AntarktisBeispiellose Rettung bei −43 °C in der Antarktis9 August 12:33
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Ein selbsternannter Prophet aus Ghana baut Schiffe zur Rettung der Menschheit
Ein selbsternannter Prophet aus Ghana baut Schiffe zur Rettung der Menschheit