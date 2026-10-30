Chirurg in den USA operiert Patienten per Roboter aus 56 Kilometern Entfernung

In den USA wurde eine ungewöhnliche Operation durchgeführt, die das Potenzial neuer Technologien im medizinischen Bereich demonstriert. Ein Chirurg operierte einen Krebspatienten erfolgreich mithilfe eines Robotersystems, während er sich in einem 56 Kilometer entfernten Krankenhaus befand. Dies berichtete ABC News.

Der Vorfall ereignete sich im Bundesstaat Florida. Der 66-jährige Patient befand sich im AdventHealth-Krankenhaus in Minneola. Der Chirurg Vipul Patel leitete die Operation vom etwa 56 Kilometer entfernten AdventHealth Celebration Medical Center in Celebration aus.

Über ein robotergestütztes Chirurgiesystem steuerte er die Spezialinstrumente aus der Ferne und führte die Entfernung der Prostata des Patienten durch. Während der Operation war zudem ein weiterer qualifizierter Chirurg vor Ort beim Patienten anwesend.

Die Operation wurde erfolgreich abgeschlossen und der Zustand des Patienten hat sich stabilisiert.

Chirurg Vipul Patel betonte, dass solche Technologien in Zukunft den Zugang zu komplexen chirurgischen Eingriffen für Menschen verbessern könnten, die weit entfernt von großen medizinischen Zentren leben.

Experten sind der Meinung, dass die robotergestützte Fernchirurgie neue Möglichkeiten im medizinischen Bereich eröffnen könnte.