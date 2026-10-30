Briten stürmen Supermärkte nach Regierungswarnung zu Notfallvorräten

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Briten stürmen Supermärkte nach Regierungswarnung zu Notfallvorräten

In Großbritannien ist nach einer Empfehlung der Regierung zur Vorbereitung auf Notfälle ein regelrechter Kaufrausch ausgebrochen. Bürger stürmten die Geschäfte, um sich mit Toilettenpapier, Konserven, Trinkwasser und anderen lebensnotwendigen Gütern einzudecken. Dies berichtete The Independent.

Die Regierung hatte der Bevölkerung empfohlen, sich auf mögliche Notfälle sowie Strom- und Wasserausfälle vorzubereiten. Insbesondere wurde dazu geraten, in jedem Haushalt Vorräte für mindestens drei Tage an Lebensmitteln, Trinkwasser, Bargeld und notwendigen Hilfsmitteln bereitzuhalten.

Dieser Aufruf löste im Land eine Situation aus, die an die Pandemiezeit erinnert. Die Nachfrage nach bestimmten Produkten stieg sprunghaft an, und einige Waren waren in den Läden schnell vergriffen.

Massiver Anstieg der Verkaufszahlen in Geschäften

Laut dem Unternehmen Cheeky Panda, das Toilettenpapier aus Bambus herstellt, stiegen die Verkäufe im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2025 um 43 Prozent. Mitgründerin Julie Chen befürwortete zwar die Bevorratung mit notwendigen Gütern, rief jedoch dazu auf, nicht übermäßig einzukaufen und die Regale nicht leerzuräumen.

Auch beim Unternehmen Serious Tissues stieg das Verkaufsvolumen in den letzten fünf Tagen um 36 Prozent.

Zudem stieg der Verkauf von Toilettenpapier bei der Handelskette B&M um 19 Prozent. Bei Maplin nahmen die Verkäufe von Taschenlampen um 284 Prozent, von Radios um 92 Prozent und von Powerbanks um 106 Prozent zu.

Auf der Online-Handelsplattform Ocado waren Trinkwasser der Marken Volvic und Highland Spring sowie Heinz-Suppen zeitweise ausverkauft.

Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting bewertete die Notfallvorsorge der Bevölkerung positiv. Er betonte, dass Lebensmittelvorräte, Taschenlampen und andere notwendige Gegenstände bei Stromausfällen oder Überschwemmungen sehr hilfreich sein können.

Was empfiehlt die Regierung für einen Drei-Tage-Vorrat?

Offiziellen Empfehlungen zufolge ist es ratsam, folgende Gegenstände in jedem Haushalt vorrätig zu haben:

  • Trinkwasser: 3 Liter pro Person und Tag, ein Vorrat für drei Tage.

  • Lebensmittel: Konserven, die nicht gekocht werden müssen, Obst und Gemüse sowie ein Dosenöffner.

  • Hygieneartikel: Desinfektionsmittel, Feuchttücher und andere notwendige Utensilien.

  • Beleuchtung: Taschenlampe, Ersatzbatterien, warme Kleidung und Decken.

  • Kommunikationsmittel: Powerbank für das Telefon und ein batteriebetriebenes Radio.

  • Erste-Hilfe-Set: Verbandmaterial, Pflaster, Thermometer, Desinfektionsmittel und notwendige Medikamente.

  • Babybedarf: Windeln und fertige Babynahrung.

  • Wichtige Dokumente: Kopien von Ausweisdokumenten, Bargeld und wichtige Telefonnummern.

Die Regierung betont, dass diese Vorbereitungen nicht dazu dienen, die Bevölkerung zu verängstigen, sondern die Sicherheit in unerwarteten Situationen zu gewährleisten und dabei zu helfen, erste Schwierigkeiten eigenständig zu überwinden.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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