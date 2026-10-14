Korrespondent einer großen japanischen Zeitung in Russland wegen Spionage verhaftet

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Korrespondent einer großen japanischen Zeitung in Russland wegen Spionage verhaftet

Der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB) hat einen Korrespondenten der einflussreichen japanischen Hokkaido Shimbun Zeitung, Imai Yuki,in der Region Sachalin unter Spionageverdacht festgenommen. Russischen Medienberichten zufolge wurde der Journalist kurz vor seiner Ausreise aus dem Land abgefangen und umgehend mit einem Sonderflug nach Moskau gebracht.

Am 13. Oktober ordnete das Moskauer Lefortowo-Bezirksgericht eine Untersuchungshaft von mindestens zwei Monaten gegen den Journalisten an. Aufgrund dieser Entscheidung wird er im Gefängnis «Lefortowo» festgehalten, das als eines der strengsten Untersuchungsgefängnisse Russlands gilt.

FSB-Vorwürfe: Kurilen, Mobilisierung und geheime Informationen

Das russische Außenministerium sowie die Geheimdienste äußerten sich offiziell zu dem Vorfall:

  • Verdacht auf Spionagetätigkeit: Nach Darstellung des russischen Geheimdienstes hat Imai Yuki im Auftrag des japanischen Geheimdienstes Informationen gesammelt, die die Verteidigungsfähigkeit Russlands betreffen, diese gespeichert und darauf abgezielt, sie zur Verwendung gegen die Sicherheit des Landes ins Ausland zu übermitteln;

  • Informationen über Mobilisierte: Insbesondere beschuldigt der FSB den Korrespondenten, geheime Informationen über die Anzahl der auf den Kurilen für den Krieg in der Ukraine mobilisierten Personen sowie über freiwillig rekrutierte Personen gesammelt zu haben;

  • Akkreditierung des Außenministeriums: Imai Yuki verfügte über eine offizielle Akkreditierung des russischen Außenministeriums. Dennoch wirft die russische Seite Tokio vor, unter dem Deckmantel des offiziellen journalistischen Status versucht zu haben, geheime Informationen zu sammeln;

  • Hohes Strafmaß: Laut «Interfax» drohen dem japanischen Journalisten bei einer gerichtlichen Bestätigung des Spionagevorwurfs 10 bis 20 Jahre Haft.

Wer ist Imai Yuki und wie war er in Russland tätig?

Die Publikation «Ostoroschno, Nowosti» enthüllte eine Reihe von Details über die Vergangenheit und den beruflichen Werdegang des verhafteten Journalisten in Russland:

  • Ausbildung und Interesse an Russland: Imai Yuki reiste mindestens seit 2014 regelmäßig nach Russland. Er studierte an der Staatlichen Universität Sankt Petersburg und zeigte großes Interesse an der russischen Kultur, einschließlich lokaler Theater, Museen und Konservatorien;

  • Hauptthemen seiner Berichterstattung: Als Korrespondent der Hokkaido Shimbun verfasste er Berichte über die Einweihung eines Denkmals in Chabarowsk zum Ende des Zweiten Weltkriegs und den Sieg über Japan, über die Wahlen zur russischen Staatsduma sowie über die Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang;

  • Letzter Artikel: Der letzte Artikel des Journalisten wurde wenige Tage vor seiner Verhaftung, am 5. Oktober, veröffentlicht und befasste sich mit den Aktivitäten nordkoreanischer Staatsbürger in der Region Juschno-Sachalinsk.

Bisher haben die japanische Regierung und die Redaktion der Hokkaido Shimbun, für die der Journalist arbeitet, keine offizielle Stellungnahme zu der Verhaftung und den Spionagevorwürfen abgegeben. Dieser Vorfall könnte die ohnehin bereits abgekühlten diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter verschärfen.

Imai YukiFöderaler Sicherheitsdienst (FSB)Hokkaido ShimbunRegion SachalinRussland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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