Teenager verliert in China vorübergehend das Gehör durch Zikadengeräusche

In China verlor ein 18-Jähriger vorübergehend sein Gehör, nachdem er im Wald über vier Stunden lang dem lauten Zirpen von Zikaden ausgesetzt war, und musste medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Die Ärzte empfahlen eine Behandlung und betonten, dass er mindestens 14 Tage lang laute Geräusche meiden müsse.

Viele Menschen glauben, dass Geräusche in der Natur für die menschliche Gesundheit harmlos sind. Dieser kürzlich bekannt gewordene Vorfall zeigt jedoch, dass es Ausnahmen gibt. Ein 18-jähriger junger Mann namens Wang aus Ningbo in der chinesischen Provinz Zhejiang war in den Wald gegangen, um sich zu entspannen und zu zelten. Dort war er mehrere Stunden lang dem lauten und charakteristischen Zirpen hunderter Zikaden ausgesetzt, was sich negativ auf sein Gehör auswirkte.

Es wurde berichtet, dass Wang bereits am Mittag bemerkte, dass das Zirpen der Zikaden deutlich lauter wurde. Dennoch blieb er bis zum Abend im Wald. Später jedoch traten Ohrgeräusche auf und er hatte das Gefühl, als seien seine Ohren verstopft.

Als das Zirpen der Zikaden allmählich abnahm und es still wurde, stellte der junge Mann fest, dass er das Zwitschern der Vögel und sogar die Benachrichtigungstöne seines Handys nicht mehr hören konnte.

Aus Angst, sein Gehör dauerhaft zu verlieren, suchte Wang sofort ein Krankenhaus auf. Bei einer schnellen medizinischen Untersuchung wurde festgestellt, dass beide Ohren angeschwollen waren. Die Ärzte verschrieben Medikamente, um die Schwellung zu reduzieren, und rieten ihm, mindestens 14 Tage lang laute Geräusche zu meiden.

Glücklicherweise erholte sich das Gehör des Teenagers nach zwei Wochen Behandlung und Ruhe vollständig.

Wie beeinflusst das laute Zirpen von Zikaden das Gehör?

Li Zi, leitender Arzt der HNO-Abteilung (Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde) am ersten angeschlossenen Krankenhaus der Universität Ningbo, betonte, dass viele Menschen fälschlicherweise annehmen, Naturgeräusche seien für die Ohren völlig harmlos.

Zikaden gelten als die lautesten Insekten der Welt. Das Zirpen einer einzelnen Zikade überschreitet jedoch normalerweise nicht 70 Dezibel und verursacht allein keine ernsthaften Gehörschäden.

Das Hauptproblem liegt im gleichzeitigen Zirpen hunderter Zikaden. Ihr kollektives Geräusch kann einen Pegel von über 85 Dezibel erreichen. Dieser Wert gilt als die Schwelle, ab der das Risiko für Gehörschäden besteht.

Dr. Li Zi erklärte, dass selbst bei relativ kurzer Einwirkung lauter Geräusche die empfindlichen Haarzellen in der Cochlea (Hörschnecke) des Innenohrs anschwellen können. In einem solchen Fall erholen sich die Zellen normalerweise, wenn man die laute Umgebung verlässt und den Ohren 1–2 Wochen Ruhe gönnt.

Wenn diese empfindlichen Zellen jedoch nekrotisch werden, also absterben, regenerieren sie sich nicht mehr. Dies kann zu einer dauerhaften und irreversiblen Beeinträchtigung des Gehörs führen. In einem solchen Fall sind Patienten gezwungen, spezielle Hörgeräte zu verwenden, um ihr Gehör zu unterstützen.

Experten weisen darauf hin, dass Naturgeräusche unter bestimmten Bedingungen die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können. Daher ist es wichtig, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, wenn man sich über längere Zeit in einer Umgebung mit lautem und kontinuierlichem Lärm aufhält.