„Wir entscheiden, wann der Krieg endet“: Scharfe Warnung des iranischen Oberhaupts an Feinde

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„Wir entscheiden, wann der Krieg endet“: Scharfe Warnung des iranischen Oberhaupts an Feinde

In einer Zeit, in der die geopolitische Lage im Nahen Osten weiterhin angespannt ist, kam eine weitere ernste Erklärung aus Teheran. Das Oberhaupt des Iran, Modschtaba Chamenei, hielt ein erweitertes Treffen mit hochrangigen Kommandeuren der Streitkräfte des Landes ab und wies die militärischen Strukturen an, auf jede potenzielle Bedrohung durch den Feind ohne geografische Grenzen, unverzüglich und mit maximaler Effektivität zu reagieren und gab entsprechende strikte Anweisungen.

Diese Erklärung, die auf der offiziellen Social-Media-Seite des iranischen Führers veröffentlicht wurde, signalisiert den Beginn einer neuen Phase der Sicherheit in der Region.

„Wir entscheiden, wann und wie der Krieg endet“

Bei dem Treffen mit hochrangigen Militärs betonte Modschtaba Chamenei, dass die Aufrechterhaltung der vollen Verteidigungsbereitschaft des Landes die oberste Priorität sei:

„Die wichtigste und grundlegendste Voraussetzung, um den Feind von jeglicher Aggression abzuhalten, ist eine militärisch stets intelligente, starke und kompromisslose Vorbereitung.

Wenn unsere Feinde es wagen sollten, erneut militärische Interventionen oder terroristische Angriffe gegen uns zu starten, werden sie sich schwer täuschen. Wann, wo und wie ein solcher Konflikt endet, entscheiden allein die iranischen Streitkräfte und das tapfere iranische Volk.“

Reaktion ohne geografische Grenzen und Verteidigungsstrategie

Diese Anweisung des iranischen Oberkommandos umfasst mehrere wichtige strategische Aspekte:

  • Keine räumliche Begrenzung: Es wurde darauf hingewiesen, dass Gegenangriffe unabhängig davon, woher und von wem die Bedrohung ausgeht, nicht nur entlang der Grenze, sondern in jedem geografischen Gebiet, in dem sich strategische Punkte des Feindes befinden, durchgeführt werden können;

  • Schnelle und effektive Reaktion: Die Militäreinheiten wurden bevollmächtigt und angewiesen, ohne bürokratische Verzögerungen innerhalb von Minuten präzise und verheerende Schläge gegen jede Provokation auszuführen;

  • Regionaler Druck: Diese Erklärung ist eine offene Herausforderung an die wichtigsten geopolitischen Rivalen in der Region und warnt davor, dass eine Störung des Kräftegleichgewichts nicht toleriert wird.

IranModschtaba ChameneiNaher OstenGeopolitikSicherheit
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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