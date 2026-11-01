Ein jahrtausendealtes Rätsel: Wer war Tutanchamuns Großmutter?

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Ein jahrtausendealtes Rätsel: Wer war Tutanchamuns Großmutter?

Eine 2010 im Fachjournal JAMA veröffentlichte Studie analysierte DNA-Proben von Mumien der altägyptischen Königsfamilie. Die Ergebnisse bestätigten, dass die im Grab KV35 in Luxor gefundene und lange als „Elder Lady“ bezeichnete Mumie Königin Teje ist.

Wissenschaftler verglichen die genetischen Daten der Mumie mit Proben der Eltern der als Teje vermuteten Frau, Yuya und Thuya. Die Analysen ermöglichten es, die verwandtschaftlichen Beziehungen zu bestimmen.

Den Forschungsergebnissen zufolge war Teje die Mutter des Pharaos Echnaton und die Großmutter des berühmten Herrschers Tutanchamun. Auf diese Weise wurde die Identität der Mumie, deren Name über Jahrtausende unbekannt geblieben war, sowie ihre Rolle in der ägyptischen Königsdynastie wissenschaftlich belegt.

Königin TejeTutanchamunEchnatonJAMAÄgyptologie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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