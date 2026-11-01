Südkoreanerin feiert ihre Scheidung als Fest und sorgt für Aufsehen in sozialen Medien (Video)

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Südkoreanerin feiert ihre Scheidung als Fest und sorgt für Aufsehen in sozialen Medien (Video)

Eine südkoreanische Bloggerin hat ihre Scheidung wie ein Fest gefeiert. Die 37-jährige alleinerziehende Mutter Cho Seung-yon betrachtet das Ende ihrer Ehe nicht als Niederlage, sondern als Beginn eines neuen Lebensabschnitts.

In einem in den sozialen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, wie die Frau ihre offizielle Scheidung im Kreis von Freundinnen und Angehörigen feiert. Ihre ungewöhnliche Reaktion hat die Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich gezogen.

Die Zuschauer des Videos äußern in den Kommentaren unterschiedliche Meinungen. Während einige ihre Entscheidung, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen, unterstützen, reagieren andere kritisch auf die Art und Weise, wie sie die Scheidung feiert.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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