Sind die Daten von 27 Millionen Usbeken in Gefahr? Ein sensationelles Ultimatum wurde gestellt

In der usbekischen IT- und Cybersicherheits-Community verbreitete sich eine beispiellose und besorgniserregende Nachricht. Auf einer Seite im Darknet unter einer speziellen «.onion»-Domain behauptet eine Hackergruppe, die sich «BUTTERFLY» nennt, in die geschlossene Datenbank der Agentur für Personalisierung beim Justizministerium der Republik Usbekistan eingedrungen zu sein.

Die Hacker behaupten, die vollständigen persönlichen Daten von über 27 Millionen Bürgern erlangt zu haben, und haben auf der Seite einen Countdown-Timer gestartet.

Welche Daten behaupten die Hacker erbeutet zu haben?

Den veröffentlichten Informationen zufolge umfasst die Datenbank 27 174 051 Datensätze von Bürgern. Die Gruppe gab an, diesen Datensatz nach über einem Jahr der Versuche erlangt zu haben:

Name und Geburtsdatum: Vollständige Namen der Bürger sowie Tag, Monat und Jahr der Geburt;

PINFL und Passdaten: Persönliche Identifikationsnummern sowie Passserien und -nummern;

Wohnadresse und Telefonnummern: Ständige Meldeadressen und Kontaktnummern;

Biometrische Fotos: Persönliche Fotos der Bürger aus der Datenbank.

Als «Beweis» wurden die Daten von Minister Sherzod Shermatov vorgelegt

Die Hackergruppe erklärte, dass sie nicht die gesamte Datenmenge leaken werde, um ihre Behauptungen zu «beweisen», ein einziges Beispiel reiche aus.

Als offenes Beispiel auf der Seite wurden der Name, das Geburtsdatum (07.04.1977), die PINFL-Nummer sowie die Telefonnummer des Ministers für digitale Technologien der Republik Usbekistan, Sherzod Xotamovich Shermatov, veröffentlicht.

48-Stunden-Ultimatum und Gefahr eines öffentlichen Verkaufs

Die «BUTTERFLY»-Gruppe hat in ihrer Nachricht den Parteien eine strikte Forderung und Frist gesetzt:

48-Stunden-Frist: Die Hacker haben eine 48-Stunden-Frist gesetzt, um die Verbreitung des Archivs zu verhindern, und auf der Seite läuft ein Countdown;

Öffentliche Auktion: Falls ihre Bedingungen innerhalb der gesetzten Frist nicht erfüllt werden, soll die Datenbank mit den persönlichen Daten von über 27 Millionen Bürgern im Darknet an den Höchstbietenden verkauft oder öffentlich versteigert werden.

Bisher gibt es noch keine offizielle Stellungnahme der zuständigen staatlichen Stellen oder des «Zentrums für Cybersicherheit» dazu, wie wahrheitsgetreu diese Informationen sind, ob die Datenbank tatsächlich von der Agentur für Personalisierung stammt oder aus einer anderen Quelle.