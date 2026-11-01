Tausende junge Menschen in Deutschland demonstrieren gegen die Regierungspolitik

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Tausende junge Menschen in Deutschland demonstrieren gegen die Regierungspolitik

In Deutschland sind Tausende junge Menschen zu Protesten auf die Straße gegangen. Während die meisten der in 34 Städten des Landes durchgeführten Aktionen friedlich verliefen, kam es in einigen Gebieten zu Unruhen.

Die Demonstrationen am 31. Oktober wurden von der Bewegung „Gen Z regelt“ initiiert. Laut Reuters nahmen zehntausende Menschen an den Aktionen teil.

Die Demonstranten forderten eine Verbesserung des Bildungssystems, mehr Mittel für Schulen, eine Senkung der Lebenshaltungskosten und sprachen sich gegen die Wehrpflicht aus. Zudem fordern die Jugendlichen mehr Aufmerksamkeit für soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz.

Die meisten Aktionen verliefen friedlich. In Frankfurt wurden jedoch einige Geschäfte geplündert und beschädigt. In Hamburg wurden Barrikaden und Mülltonnen in Brand gesetzt. In Köln und einigen anderen Städten setzte die Polizei Wasserwerfer ein, um die Demonstranten zu zerstreuen.

In der Nähe des Brandenburger Tors in Berlin versammelten sich nach Angaben der Organisatoren etwa 5.000 Menschen. In Stuttgart gab die Polizei an, dass während der Demonstration mehr als 3.000 Teilnehmer anwesend waren.

Die Jugendlichen sind der Meinung, dass die Regierung ihrer Zukunft, ihrer Bildung und ihren Problemen im Alltag nicht genügend Aufmerksamkeit schenkt. Die Initiatoren von „Gen Z regelt“ hatten dazu aufgerufen, die Aktionen friedlich durchzuführen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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