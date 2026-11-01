Türkischer Präsident unterzeichnet versehentlich Dokument für Kasachstan

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Türkischer Präsident unterzeichnet versehentlich Dokument für Kasachstan

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich bei der Unterzeichnungszeremonie am Ende des 13. Gipfeltreffens der Organisation der Turkstaaten in Ankara vertan. Anstelle des für die Türkei vorgesehenen Platzes unterschrieb er ein Dokument, das im Namen Kasachstans hätte unterzeichnet werden müssen. Dies berichtete die Zeitung „Cumhuriyet“.

Es wird berichtet, dass der Gipfel mit einer Sitzung des Rates der Staatschefs endete. Dabei unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerländer die entsprechenden Dokumente, um die getroffenen Beschlüsse zu bestätigen.

Während der Zeremonie wurde auch Erdoğan ein Dokument vorgelegt. Nachdem der Präsident unterschrieben hatte, fragte er einen zuständigen Mitarbeiter neben sich: „Haben wir nicht an der falschen Stelle unterschrieben?“

Der Mitarbeiter erklärte, dass das Dokument zu Kasachstan gehöre und er an der für die Türkei vorgesehenen Stelle unterschreiben müsse. Daraufhin antwortete Erdoğan scherzhaft: „Möge Gott dich segnen“.

Danach teilte der zuständige Mitarbeiter mit, dass er das Dokument austauschen werde. Nach kurzer Zeit wurden die Mikrofone ausgeschaltet und er brachte ein neues Dokument. Der Mitarbeiter zeigte dem Präsidenten die Stelle, an der er unterschreiben sollte. Als Erdoğan fragte: „Wo?“, zeigte der Mitarbeiter erneut das entsprechende Feld. Danach unterzeichnete der türkische Staatschef das richtige Dokument.

Dieser Vorfall wurde während der Unterzeichnungszeremonie im Rahmen des Gipfels auf Video festgehalten.

Recep Tayyip ErdoğanOrganisation der TurkstaatenAnkaraDiplomatieKasachstan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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