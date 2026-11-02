In Indonesien wurde ein giftiger Primat entdeckt, der seit fast 90 Jahren in wissenschaftlichen Quellen nicht mehr verzeichnet war

Das Überleben des Bangka-Plumploris auf der indonesischen Insel Bangka, der seit fast 90 Jahren nicht mehr in wissenschaftlichen Quellen erwähnt wurde, wurde bestätigt. Ein lokales Rettungszentrum für Tiere hat zwischen 2015 und 2025 mehr als 90 Exemplare dieses Primaten registriert. Dies wurde in einer neuen wissenschaftlichen Studie bekannt gegeben.

Die Forschungsdaten wurden von Experten des Alobi Wildlife Rescue Center in Indonesien gesammelt. Demnach wurde der Bangka-Plumplori zuletzt in den 1930er Jahren in der wissenschaftlichen Literatur erwähnt und galt seither als möglicherweise ausgestorben. Die lokale Bevölkerung hatte jedoch immer wieder Sichtungen gemeldet und die Tiere dem Rettungszentrum übergeben.

Von den über 90 geretteten Tieren wurden 86 nach ihrer Genesung in sieben Gebieten der Insel wieder ausgewildert. Einige wurden in Wohngebieten, Gärten, an Straßen und auf Plantagen gefunden. Dies deutet darauf hin, dass der natürliche Lebensraum der Primaten schrumpft und es vermehrt zu Konflikten mit Menschen kommt.

Der Bangka-Plumplori ist ein kleiner, nachtaktiver Primat mit großen Augen, der in Bäumen lebt. Sein ungewöhnlichstes Merkmal ist sein giftiger Biss. Das Tier besitzt spezielle Drüsen in der Nähe der Ellenbogen, deren Sekret es ableckt und mit seinem Speichel vermischt. Dadurch wird sein Biss giftig. Dies kann bei Menschen starke Schmerzen, Schwellungen und schwere allergische Reaktionen sowie in einigen Fällen einen lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock verursachen.

Wissenschaftler betonen, dass die Zukunft der Art ernsthaft gefährdet ist. Auf der Insel Bangka schrumpft der natürliche Lebensraum durch illegalen Zinnabbau, die Erschließung von Flächen für Palmölplantagen und die Abholzung von Wäldern. Auch Stromleitungen, Straßen und der illegale Tierhandel stellen eine Gefahr für sie dar.

Experten fordern weitere Untersuchungen, um die Anzahl und das Verbreitungsgebiet der Primaten zu bestimmen und die verbleibenden Wälder zu schützen. Wie viele Bangka-Plumploris derzeit noch auf der Insel leben, ist unklar.