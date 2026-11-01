Unbekannte Frau schlägt Passantin in Kanada ins Gesicht (Video)

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Unbekannte Frau schlägt Passantin in Kanada ins Gesicht (Video)

In der Stadt Guelph in der kanadischen Provinz Ontario wurde eine Frau auf der Straße von einer Unbekannten angegriffen. Nach einem Schlag ins Gesicht stürzte sie zu Boden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am 29. Oktober gegen 15:00 Uhr an der Kreuzung Wyndham Street North und Macdonell Street.

Als das Opfer mit einer Freundin unterwegs war, näherte sich eine unbekannte Frau aus der Gegenrichtung und schlug ihr unvermittelt ins Gesicht. Durch die Wucht des Schlages fiel die Frau zu Boden. Die Angreiferin flüchtete anschließend vom Tatort.

Die Polizei konnte die Tatverdächtige kurz darauf identifizieren und festnehmen. Es handelt sich um eine 35-jährige Frau aus Guelph, die nun wegen Körperverletzung angeklagt ist.

Die Strafverfolgungsbehörden gaben an, dass sich Opfer und Täterin zuvor nicht kannten. Über das Motiv des Angriffs liegen derzeit noch keine Informationen vor.

GuelphOntarioKanadaPolizeiKörperverletzung
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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