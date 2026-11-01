Meisterkurs unter Arteta: Arsenal besiegt Liverpool auswärts

Im Spitzenspiel des 9. Spieltags der Premier League feierte der FC Arsenal einen bedeutenden historischen Sieg. Die Mannschaft von Mikel Arteta setzte sich in einem hart umkämpften Duell auswärts gegen den direkten Konkurrenten FC Liverpool mit 1:0 durch.

Bemerkenswert ist, dass die „Gunners“ nach einer 14-jährigen Durststrecke erstmals wieder an der Anfield Road gegen die „Reds“ gewannen und damit die alleinige Tabellenführung in der Premier League übernahmen.

Havertz’ entscheidender Treffer und ein intensives Duell

Das Spiel an der Anfield Road war von Beginn an von hohem Tempo und leidenschaftlichem Kampf geprägt:

Der Siegtreffer (16. Minute): Bereits in der 16. Minute nutzte Kai Havertz eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und schob den Ball zum 0:1 ins Tor;

Abwehrbollwerk und Nervenschlacht: Nach dem Rückstand versuchte Liverpool massiven Druck aufzubauen, doch die von David Raya angeführte Arsenal-Defensive ließ keine Chancen zu;

7 Gelbe Karten: Wie hart umkämpft die Partie war, zeigen die 7 vom Schiedsrichter verteilten Verwarnungen – Barcola, Madueke, Kerkez, Lewis-Skelly, Mac Allister, Timber und Raya wurden für ihre Fouls bestraft.

Tabellensituation: Arsenal übernimmt die Spitze

Dieser Sieg hat die Rangordnung in der Tabelle verändert:

Arsenal: Mit nun 24 Punkten an der Spitze der Premier League;

Liverpool: Die „Reds“ bleiben nach der Heimniederlage mit 15 Punkten außerhalb der Top 4 auf dem 5. Platz.

Spielbericht:

Premier League, 9. Spieltag

Liverpool – Arsenal 0:1

Datum und Spielort: 1. November, Anfield

Tor: Kai Havertz 16.

Gelbe Karten: Barcola 45+2, Madueke 55, Kerkez 67, Lewis-Skelly 72, Mac Allister 80, Timber 80, Raya 90+3.

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