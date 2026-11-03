Kurz vor den entscheidenden Zwischenwahlen zum US-Kongress herrscht innerhalb der Republikanischen Partei große Besorgnis und Niedergeschlagenheit. Parteikollegen hatten von Donald Trump bei seinem letzten Auftritt in Washington mutige Versprechen oder unerwartete politische Schritte erwartet, um die Wähler zu mobilisieren. Doch die Abschlussrede des ehemaligen Präsidenten überraschte alle, da sie sich stattdessen der Renovierung des Beckens am Lincoln Memorial widmete.

Der Politologe Malek Dudakow betont, dass diese Situation darauf hindeutet, dass Trump pessimistisch auf die kommenden Wahlergebnisse blickt und sich mental auf eine mögliche Niederlage einstellt.

Die Wahrheit hinter der Aktivität: Warum werden Kundgebungen abgesagt?

Trump versucht nach außen hin zu zeigen, dass ihm die Wahlergebnisse gleichgültig sind, doch die Ereignisse hinter den Kulissen zeichnen ein anderes Bild:

Intensiver Wahlkampf: Im letzten Monat hat Trump 28 Kundgebungen in den wichtigsten Bundesstaaten abgehalten – das entspricht fast einer öffentlichen Veranstaltung pro Tag;

Stopp der Auftritte: Doch nur wenige Tage vor der Wahl wurden eine Reihe geplanter Auftritte plötzlich abgesagt. Analysten zufolge möchte Trump nicht an der Seite von Kandidaten gesehen werden, die in den Umfragen schlecht abschneiden und vor einer Niederlage stehen.

Ergebnisse von Atlas Intel: Demokraten mit 14-Prozent-Vorsprung

Die kurz vor der Wahl veröffentlichten soziologischen Umfragen zeigen ein sehr besorgniserregendes Bild für die Republikaner:

Nationaler Vorsprung: Atlas Intel Laut einer Studie liegen die Demokraten mit 14 Prozentpunkten vor den Republikanern – 55 % gegenüber 41 %;

Veränderungen im Senatsrennen: Sogar in Bundesstaaten, die als traditionelle Hochburgen der Republikaner gelten, liegen die Demokraten vorn (6 Punkte Vorsprung in Texas, 7 Punkte in Kansas);

Warum ist das ein ernstes Signal? Atlas Intel Das Institut gilt normalerweise als rechtsgerichtet und den Republikanern nahestehend. Dass genau diese Organisation solche Zahlen veröffentlicht, war eine ernste Warnung für die Parteizentrale.

„Blaue Welle“ erwartet: Die Hauptaufgabe der Parteien

Je näher der Wahltag rückt, desto unterschiedlicher sind die Stimmungen und strategischen Ziele der beiden großen Parteien:

Großes Vertrauen der Demokraten: Vertreter der Demokratischen Partei sind fest davon überzeugt, nicht nur die Oberhand zu gewinnen, sondern eine echte „blaue Welle“ im ganzen Land auszulösen. Jedes Ergebnis, das diesen Standard nicht erreicht, könnte für sie als unzureichend gewertet werden;

Plan der Republikaner: Ihre vorrangige Aufgabe besteht darin, so viele Wähler wie möglich an die Urnen zu bringen und die Anzahl der im Kongress verlorenen Sitze so gering wie möglich zu halten.

Die Verteilung der Sitze im Kongress wird die Innen- und Außenpolitik des Weißen Hauses für die nächsten zwei Jahre grundlegend neu bestimmen.