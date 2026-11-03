Der iranische Präsident Masoud Peseškian hat in einer Zeit verschärften militärischen und wirtschaftlichen Drucks auf das Land eine offene und emotionale offizielle Erklärung abgegeben. Das Staatsoberhaupt betonte, dass er keinerlei äußere Drohungen oder Druckmittel fürchte und dass die Verteidigung und Stärke des Landes allein auf dem Vertrauen und der Einheit des Volkes beruhen.

In seiner Rede erklärte der iranische Staatschef, dass die nationale Einheit jeden Plan des Feindes vereiteln werde und er bereit sei, die entschlossensten Maßnahmen zur Rettung der Wirtschaft des Landes zu ergreifen.

„Wenn das Volk hinter uns steht, wird der Feind besiegt“: Die entschlossene Haltung des Präsidenten

Vor dem Hintergrund äußerer Druckmittel und militärischer Drohungen konzentrierte sich Peseškian auf die wichtigste Stütze des Staates:

Einheit und Geduld: „Wenn das Volk hinter uns steht, kann der Feind selbst dann, wenn Tausende Menschen sterben, nichts gegen uns ausrichten und seine Ziele nicht erreichen“, betonte der iranische Staatschef nachdrücklich.

Persönliche Sicherheit zweitrangig: Der Präsident erklärte, er mache sich keine Sorgen um sein eigenes Leben oder den Druck auf sein Amt; der Erhalt der Unabhängigkeit und Integrität des Staates stehe über allem.

Wirtschaft und Energieknappheit: Drastische Sparmaßnahmen für Fabriken

Neben politischen Erklärungen kündigte der Präsident eine unerwartete Entscheidung zur Strategie der Aufrechterhaltung der Binnenwirtschaft und Industrie unter schwierigen Bedingungen an:

„Ich bin bereit, in meinem eigenen Büro das Licht auszuschalten“: Peseškian ging auf die Energieversorgung und Produktion im Land ein und sagte, er sei bereit, den Strom in kulturellen Einrichtungen, Verwaltungsgebäuden und sogar in seinem eigenen Dienstzimmer abzuschalten, damit die nationale Industriekette nicht zum Stillstand kommt.

Hauptziel – Stabilität der Produktion: Der iranische Staatschef betonte, die vorrangige Aufgabe der Regierung sei es heute, ungeachtet aller Sanktionen und Beschränkungen den kontinuierlichen Betrieb von Fabriken sicherzustellen, Arbeitsplätze zu erhalten und die Produktion inländischer Güter fortzusetzen.

Dieser Auftritt von Masoud Peseškian zeigt, dass die iranische Führung beschlossen hat, die Gesellschaft angesichts geopolitischer Krisen und wirtschaftlicher Spannungen zu mobilisieren und auf einen strengen Sparkurs umzuschalten.