Kasachstan hat den Rohöltransport durch die strategische Erdölpipeline „Atyrau — Samara“ vollständig wiederaufgenommen, nachdem dieser infolge von Drohnenangriffen auf die Öltransportinfrastruktur auf russischem Gebiet vorübergehend unterbrochen worden war.

Wie das kasachische Energieministerium offiziell mitteilte, wurde der Ölfluss auf dieser Strecke zum 3. November 2026 offiziell wiederhergestellt, nachdem die entsprechenden Leitungen technisch überprüft und die Sicherheit gewährleistet worden waren.

Chronologie des Angriffs und Notabschaltung

Die vorübergehende Unterbrechung der Öllieferungen stand im Zusammenhang mit einem Angriff auf ein wichtiges Dispatcher-Zentrum auf russischem Territorium:

Zielobjekt: In der Nacht zum 2. November wurden Anlagen der Produktions- und Dispatcher-Station in Samara von unbemannten Fluggeräten (Drohnen) angegriffen;

Stopp der Abnahme: Aus Sicherheitsgründen wurde am selben Tag um 06:09 Uhr morgens (Astana-Zeit) die Abnahme von Öl aus Kasachstan im Notfallmodus gestoppt;

Keine Schäden: Offiziellen Stellen zufolge gab es bei dem Vorfall keine Verletzten oder Todesopfer.

Strategische Bedeutung der Pipeline „Atyrau — Samara“ für die kasachische Wirtschaft

Diese Route ist nach dem Kaspischen Pipeline-Konsortium (CPC) die zweitgrößte und wichtigste Arterie für den Kohlenwasserstoffexport des Landes:

Jährliches Volumen und Export: Nach Angaben aus dem Jahr 2025 wurden über diese Pipeline 9,2 Millionen Tonnen kasachisches Öl auf die Auslandsmärkte geliefert;

Durchsatzkapazität: Die Ölpipeline hat eine Kapazität von bis zu 17,5 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr.

Die schnelle Wiederaufnahme des Netzbetriebs verhinderte technologische Stillstände in den kasachischen Ölförderunternehmen sowie Verluste bei Exportverträgen.