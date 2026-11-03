Geheimdienste der Turkstaaten vereint: Gemeinsames Frühwarnsystem geschaffen

Die nationalen Geheimdienst- und Sicherheitsdienste der Mitgliedsländer der Organisation der Turkstaaten (OTS) haben ihre Kräfte gebündelt, um auf der Grundlage eines einheitlichen Mechanismus zu operieren. Dies gab der Leiter des türkischen Nationalen Geheimdienstes (MİT), İbrahim Kalın, auf dem „Forum für den Dialog der Turk-Welt“ bekannt, das vom Kommunikationsdirektorat der türkischen Präsidentschaft organisiert wurde.

Sabah Laut einem Bericht der Agentur hat die Zusammenarbeit zwischen den Spezialdiensten der Turkstaaten das höchste Niveau in der Geschichte erreicht, und ein System zur gemeinsamen Bekämpfung regionaler Bedrohungen wurde vollständig implementiert.

Einheitliches Frühwarnsystem und Kooperationsbereiche

In seiner Rede auf der Konferenz in Ankara erläuterte İbrahim Kalın die Integration der Spezialdienste und die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit:

Gemeinsame Verteidigung und Überwachung: „Dank des von uns geschaffenen Systems sind wir in der Lage, Gefahren, die an jedem Punkt der Welt entstehen, gleichzeitig mit all unseren Partnern zu identifizieren und zu verfolgen“, betonte der MİT-Chef.

Hauptbedrohungen: Die Parteien bekämpfen Terrorismus, Menschenhandel, die Verbreitung radikaler Strömungen sowie andere Arten grenzüberschreitender illegaler Aktivitäten auf der Grundlage eines schnellen Informationsaustauschs.

Prinzip der „unteilbaren Sicherheit“: Kalın erläuterte die Grundphilosophie der turkischen Integration: „Solange wir nicht alle in Sicherheit sind, kann niemand von uns sicher sein. Um meine eigene Sicherheit zu gewährleisten, muss ich zwangsläufig auch die Sicherheit meiner Partner, Nachbarn und Verbündeten berücksichtigen.“

Ankara-Forum: Über den regionalen Rahmen hinaus

Das prestigeträchtige Forum, das Ende Oktober in Ankara stattfand, zog große Aufmerksamkeit internationaler Experten auf sich:

Teilnehmerkreis: An der Veranstaltung nahmen Leiter der Geheimdienste der OTS-Mitgliedstaaten, Diplomaten, Analysten und Vertreter wissenschaftlicher Kreise teil.

Breite Geografie: Zudem wurden Vertreter von Nichtregierungs- und öffentlichen Organisationen aus dem Nahen Osten sowie einer Reihe europäischer Länder in die Dialogplattform einbezogen.

Der Zusammenschluss der Geheimdienste der Turkstaaten ist für Zentralasien, insbesondere für Usbekistan, von entscheidender Bedeutung, um die nationale und regionale Sicherheit in einer Zeit zunehmender geopolitischer Instabilität und globaler Herausforderungen weiter zu stärken.