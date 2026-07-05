Nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela nahm ein Such- und Rettungshund namens Tsunami an den Rettungsarbeiten teil und half, das Leben von 26 Menschen zu retten. Der speziell ausgebildete Hund spürte Überlebende unter den Trümmern auf und ermöglichte es den Rettungskräften, sie schneller zu erreichen.

Laut Jorge Beyens, dem Leiter des in der Katastrophenzone eingesetzten Kynologie-Teams, wurden während der Rettungsoperation dank Tsunamis Hilfe 26 Opfer lebendig gefunden.

Der Fachmann erklärte, dass die neunjährige Tsunami auf die Suche nach Menschen in Trümmern, Erdrutschen und anderen Notfallsituationen spezialisiert ist. Die Ausbildung solcher Diensthunde dauert in der Regel drei bis vier Jahre.

Tsunami war zuvor auch bei den Bergungsarbeiten nach schweren Erdbeben in der Türkei im Einsatz. Damals gelang es ihr ebenfalls, Überlebende an Orten zu finden, die andere Suchteams nicht entdeckt hatten.

Der Kynologe betonte, dass das Team die Sucharbeiten in den von der Rettungsleitung zugewiesenen Gebieten weiterhin systematisch fortsetzt.

Venezuelas amtierende Präsidentin Delcy Rodríguez sprach Tsunami und ihrer Führerin besondere Dankbarkeit aus.

Ihren Worten zufolge ist dieser mutige Diensthund in schweren Zeiten für viele Menschen zu einem Symbol der Hoffnung geworden. Rodríguez betonte, dass die Arbeit von Tsunami und ihrer Kynologin ein wichtiger Teil der Bemühungen hunderten von Rettungskräften sei.