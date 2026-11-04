In den USA wird ein riesiges Buch ausgestellt, für dessen Umblättern 10 Personen erforderlich sind (Video)

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In den USA wird ein riesiges Buch ausgestellt, für dessen Umblättern 10 Personen erforderlich sind (Video)

In der US-Stadt Los Angeles wird das weltweit größte Pop-up- Buch – „Luceros y Penumbras“ („Sternenlicht und Schatten“) – ausgestellt. Um die Seiten umzublättern, sind 10 Personen erforderlich, und für die Platzierung des Werks im Ausstellungsraum waren spezielle technische Lösungen nötig. Dies berichtete Guinness World Records.

Das Buch wurde anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Los Angeles Public Library geschaffen. Es ist in der Rotunde – dem runden Saal – der Richard J. Riordan Central Library untergebracht.

Das vom Künstler und Grafikdesigner Daniel Gonzalez aus Los Angeles geschaffene Werk ist im geschlossenen Zustand 4,7 Meter hoch und 6,1 Meter breit. Vollständig geöffnet ergibt sich eine Komposition mit einer Breite von etwa 9,45 Metern. Einige der dreidimensionalen Papierfiguren darin ragen bis zu 3,35 Meter in die Höhe.

Aufgrund der enormen Größe des Buches war es nicht möglich, es als Ganzes durch die Türen der Bibliothek zu transportieren. Daher wurde das Werk in Einzelteilen gefertigt, in den zweiten Stock des Gebäudes gebracht und in der Rotunde wieder zusammengebaut.

„Luceros y Penumbras“ besteht aus zwei großen Pop-up-Kompositionen. Auf einer ist das Bibliotheksgebäude dargestellt, das sich aus dem Nachthimmel zu erheben scheint. Die zweite Komposition zeigt einen riesigen „Baum der Weisheit“, der mit verschiedenen Tieren und Symbolen geschmückt ist. Diese Bilder stehen für die Ideen von Wissen, Erinnerung, Kultur und Entdeckung.

Das am 2. Juli 2026 offiziell vorgestellte Werk wurde vom Guinness-Buch der Rekorde als das weltweit größte Pop-up- Buch anerkannt.

Dieses riesige Buch wird im Rahmen einer Ausstellung anlässlich des Jubiläums der Zentralbibliothek von Los Angeles gezeigt. Besucher können es bis zum 17. Januar 2027 kostenlos besichtigen.

Guinness-Buch der RekordeZentralbibliothek Los AngelesLuceros y PenumbrasDaniel GonzalezPop-up-Buch
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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