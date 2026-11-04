Fotograf sammelt in Okinawa ein «Zuhause» für Einsiedlerkrebse (Foto)

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Fotograf sammelt in Okinawa ein «Zuhause» für Einsiedlerkrebse (Foto)

Manchmal kann ein Gegenstand, der für den Menschen wie gewöhnlicher Müll aussieht, für ein Lebewesen zu einem Zuhause werden. Der in Okinawa lebende Naturfotograf Shawn Miller beobachtete Einsiedlerkrebse, die Plastikdeckel und anderen Müll als Gehäuse nutzten, und beschloss, ihnen zu helfen.

Den Beobachtungen des Fotografen zufolge nutzen einige Krebse aufgrund des Mangels an natürlichen Muscheln und der Verschmutzung der Küsten durch Abfälle Plastikdeckel, Glasscherben und andere künstliche Gegenstände als Unterschlupf. Eigentlich sollten sie mit zunehmendem Wachstum in passendere, größere Muscheln umziehen.

Verschiedene Muscheln am Strand und ein kleiner Einsiedlerkrebs in Plastikmüll.

Shawn Miller startete 2020 das Projekt «Make The Switch 4 Nature». Er sammelt leere Muscheln von Meeresfrüchte-Restaurants und Krebszüchtern, reinigt sie, nummeriert sie mit speziellen Markierungen und bringt sie zurück in die natürliche Umgebung. Der Fotograf sagt, dass die Krebse durch ihren Geruchssinn passende Muscheln finden und in diese umziehen können.

Ein Foto von zwei verschiedenen Einsiedlerkrebsen nebeneinander, deren Muscheln nummeriert sind.

Durch das Projekt wurden Tausende von Muscheln in die Natur zurückgebracht. Diese Initiative hilft den Krebsen nicht nur bei der Suche nach einem Zuhause, sondern lenkt auch die Aufmerksamkeit auf das Problem, dass Muscheln als Souvenirs von den Stränden mitgenommen werden.

Zwei Einsiedlerkrebse, die Plastik- und Metallabfälle anstelle von Muscheln verwenden.

Shawn Miller betont, dass jede vom Strand mitgenommene Muschel das potenzielle Zuhause eines dort lebenden Lebewesens sein könnte. Wenn Sie also am Strand eine Muschel finden, denken Sie darüber nach, bevor Sie sie mitnehmen – sie könnte jemandes Lebensraum sein.

Verschiedene Formen
Shawn MillerMake The Switch 4 NatureEinsiedlerkrebseÖkologieUmweltschutz
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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