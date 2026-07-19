Touristen stehen einem riesigen Grizzlybären gegenüber

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Touristen stehen einem riesigen Grizzlybären gegenüber

Im US-Bundesstaat Alaska wurde eine einfache Wanderung für drei Touristen zu einer unerwartet gefährlichen Situation. Auf einem Bergpfad standen sie plötzlich einem riesigen Grizzlybären gegenüber. Ein Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Medien.

Der Vorfall Anan Creek Wildlife Observatory ereignete sich in diesem Gebiet. Als die Touristen um eine Kurve bogen, trafen sie auf einen Grizzlybären mit dem Spitznamen „Scuba Sue“. Der Bär suchte zu diesem Zeitpunkt nach Lachsen, die im Fluss erwartet wurden.

Den Touristen zufolge befolgten sie die Sicherheitsregeln der Parkranger, sprachen ohne Panik mit ruhiger Stimme zum Bären und zogen sich langsam zurück, um ihm Platz zu machen.

„Wir hatten große Angst. Aber wir erinnerten uns an die Ratschläge der Ranger und versuchten, ruhig zu bleiben“, sagte die Touristin Tanya Thompson.

Nach einigen Minuten der Anspannung setzte der Grizzlybär seinen Weg fort, ohne den Menschen zu schaden.

Dr. Michelle Lynn Taller wies darauf hin, dass die Bären hungrig sind, da die Lachse dieses Jahr später als üblich in den Fluss kommen, was solche Begegnungen gefährlicher machen könnte.

Experten des US National Park Service empfehlen, in solchen Situationen nicht wegzulaufen, keine abrupten Bewegungen zu machen, ruhig mit dem Bären zu sprechen und ihm nach Möglichkeit auszuweichen.

AlaskaGrizzlybärWildtiereWandernSicherheit
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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