60 Katzen auf verlassenem Boot in den USA gefunden

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60 Katzen auf verlassenem Boot in den USA gefunden

vor der Küste des US-Bundesstaates Washington auf einem verlassenen Boot 60 Katzen gefunden und gerettet. Unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtete CBS News darüber.

Das 12 Meter lange Boot wurde Anfang August am Owen Beach nahe Tacoma entdeckt. Die Polizei erfuhr erstmals am 6. August von dem Boot und entdeckte darin Dutzende Katzen, die unter schwierigen Bedingungen lebten.

Polizeibeamte und Mitarbeiter des Tierschutzes untersuchten das Boot eine Woche lang gründlich und holten die Katzen vorsichtig heraus. Am 11. August wurde auch die letzte Katze gerettet.

Die Polizei von Tacoma erklärte, sie habe sichergestellt, dass alle Katzen herausgeholt worden seien. Da die Tiere jedoch sehr geschickt darin seien, sich zu verstecken, könnten sich noch weitere Tiere auf dem Boot befinden.

Nach Angaben der Rettungskräfte waren die meisten Katzen verängstigt und ausgehungert Sie sicher herauszuholen, erforderte Geduld, Fürsorge und einen großen gemeinsamen Einsatz.

Die Polizei bat die Bevölkerung, weitere Katzen zu melden, falls sie welche auf dem Boot sehen sollten. Zudem wurden die Bürger aufgefordert, das verlassene Boot nicht zu betreten. Falls der Besitzer nicht zurückkehrt, wollen die Behörden es vom Ufer entfernen.

Nach den Vorschriften von Tacoma dürfen in einem Haushalt höchstens sechs Katzen oder Hunde gehalten werden. Obwohl die Polizei keine Einzelheiten der Ermittlungen bekannt gegeben hat, könnte der Fall unter dem Gesichtspunkt von Tierquälerei und Vernachlässigung bewertet werden.

Zuvor war berichtet worden, dass eine Katze namens Toby 28 Zehen hatte und damit einen Weltrekord aufgestellt hatte.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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