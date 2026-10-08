Die von Saudi-Arabien geführte arabische Koalition hat eine groß angelegte Militäroperation gegen die Stellungen der „Ansar Allah“-Bewegung (Huthi) durchgeführt, die den Norden des Jemen kontrolliert. Laut einer offiziellen Erklärung des Koalitionskommandos wurden gleichzeitig insgesamt 82 strategische militärische Ziele durch präzise Luftschläge getroffen.

Diese verheerende Militäroperation Saudi-Arabiens erfolgte als Reaktion auf blutige Raketenangriffe auf zwei große zivile Flughäfen.

Angriffe auf Flughäfen: Opfer unter der Zivilbevölkerung

Der militärische Vergeltungsschlag wurde durch die gezielte Attacke auf die zivile Luftfahrtinfrastruktur des Königreichs ausgelöst:

Schläge gegen zwei Flughäfen: Die Huthi feuerten Raketen auf den internationalen Flughafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad sowie auf den Flughafen in der südlichen Stadt Abha ab;

Tote und Verletzte: Nach Angaben der Allgemeinen Zivilluftfahrtbehörde des Königreichs kamen bei den Angriffen 3 ausländische Staatsbürger ums Leben , während 36 Personen unterschiedlich schwere Verletzungen erlitten haben;

Entschlossene Haltung: Vertreter der Koalition betonten nachdrücklich, dass diese Aktionen gegen internationale zivile Flughäfen und unschuldige Menschen niemals unbeantwortet bleiben werden.

Im Visier: Raketenlager und Kommandoposten

Die Luftstreitkräfte der Koalition führten eine geplante Operation in vier Provinzen im Norden und Westen des Jemen durch:

82 militärische Objekte: Wichtige Infrastrukturen in den von den Huthi kontrollierten Gebieten wurden ins Visier genommen;

11 ballistische Lager: Infolge der Schläge wurden 11 große Lager für ballistische Raketen zerstört;

Kommunikationszentren zerstört: Ebenso wurden mehrere Führungs- und Kommunikationszentren, die die Kampfhandlungen der Gruppe koordinierten, vollständig ausgeschaltet.

Erneute gewaltsame Zusammenstöße nach vier Jahren Stille

Diese Eskalation in der Region geschah nicht zufällig, sondern ist eine neue Phase der langjährigen Instabilität:

Der Wendepunkt im Juli: Die aktiven bewaffneten Zusammenstöße zwischen Saudi-Arabien und den Huthi flammten nach vier Jahren Frieden im Juli dieses Jahres wieder auf;

Beginn des Konflikts: Die neue Welle der Zusammenstöße begann nach Schlägen auf den Flughafen Sanaa, als ein ziviles Flugzeug aus dem Iran landete, das eine Delegation der Huthi-Führung an Bord hatte.

Die jüngsten massiven Schläge der arabischen Koalition haben die Jemen-Krise erneut in den Mittelpunkt der internationalen Agenda gerückt und stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Energie- und Transitsicherheit in der Region dar.