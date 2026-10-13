Warum ist Kronprinz Mohammed bin Salman in den Untergrund gegangen?

Der faktische Herrscher Saudi-Arabiens, Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman Al Saud ist aufgrund der Huthi-Bedrohung zu einem Modus operandi übergegangen, bei dem er sich nur noch zwischen streng bewachten, mit unterirdischen Bunkern ausgestatteten Residenzen bewegt. The Wall Street Journal berichtet, dass für seine Sicherheit eine speziell ausgewählte Elite-Sicherheitseinheit eingesetzt wurde.

Bin Salman trat zuletzt am 6. Oktober öffentlich in Erscheinung, als er an einer nationalen Blutspendeaktion teilnahm. Die ergriffenen Notfall-Sicherheitsmaßnahmen stehen im Zusammenhang mit der drastischen Zunahme von Raketen- und Drohnenangriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen („Ansar Allah“) auf das Staatsgebiet.

Konflikte im Roten Meer und Angriffe auf saudische Flughäfen

Der im September 2026 mit neuer Intensität entflammte Konflikt stellt eine ernsthafte Bedrohung für die regionale Sicherheit dar:

Kontrolle über die strategische Meerenge: Die Huthi starteten eine Offensive an der Westküste des Jemen und besetzten den Hafen von Mocha, die Insel Perim in der Bab-el-Mandeb-Straße sowie die Stadt Dubab. Die international anerkannte jemenitische Regierung rief die Generalmobilmachung aus und begann am 4. Oktober eine militärische Gegenoffensive;

Saudische Interventionspläne: Riad prüft Szenarien für eine direkte Beteiligung an den Militäroperationen – dies umfasst entweder punktuelle Luftschläge rund um Bab-el-Mandeb oder eine groß angelegte Bodenoffensive mit über 100.000 jemenitischen Soldaten, unterstützt durch die saudische Luftwaffe;

Der Himmel wurde zur „Militärzone“ erklärt: Die Huthi haben den Luftraum Saudi-Arabiens (mit Ausnahme von Mekka und Medina) zur militärischen Operationszone erklärt und die Flughäfen des Königreichs zu offenen Zielen gemacht;

Die Tragödie der Angriffe auf den Flughafen Riad: 6. Oktober: Der internationale Flughafen in Riad, eine Saudi Aramco -Anlage und ein Flughafen im Süden des Landes wurden angegriffen; 8. Oktober: Bei einem erneuten Angriff auf den König-Khalid-Flughafen in der Hauptstadt kamen 3 Menschen ums Leben, mehrere wurden verletzt; 11. Oktober: Bei einem weiteren massiven Angriff auf den Flughafen kamen 12 Menschen ums Leben (unter den Opfern sind Staatsbürger aus Saudi-Arabien, den USA, Ägypten, Jordanien, Syrien, Palästina, Bangladesch und dem Sudan), weitere 309 Menschen wurden verletzt .



Geopolitische Sackgasse: „Für Riad gibt es keine bequeme Wahl mehr“

Regionale Analysten stellen fest, dass Mohammed bin Salman vor einer äußerst schwierigen Entscheidung steht:

Die Falle des asymmetrischen Krieges: Laut Analysten des Baker Institute der Rice University würde jede groß angelegte militärische Antwort das Königreich noch tiefer in den Konflikt ziehen – die Huthi haben bereits bewiesen, dass sie in der Lage sind, strategische Ziele schwer und symbolisch zu treffen;

Gefahr für Wirtschaft und Investitionen: Der ständige Beschuss großer Luftverkehrsknotenpunkte und der Ölinfrastruktur Saudi-Arabiensgefährdet direkt die globalen Wirtschaftsreformen und ehrgeizigen Projekte des Landes.

Die Sicherheit der saudischen Führung und die Lage rund um das Rote Meer deuten darauf hin, dass die militärische Konfrontation weiter eskalieren könnte.