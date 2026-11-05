Palästinensischer Journalist, der glaubte, seine Familie sei in israelischer Haft getötet worden, trifft seine Angehörigen wieder (Video)

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Palästinensischer Journalist, der glaubte, seine Familie sei in israelischer Haft getötet worden, trifft seine Angehörigen wieder (Video)

Der palästinensische Fotojournalist Shadi Abu Sido, der während seiner Arbeit im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza festgenommen wurde, ist nach fast 19 Monaten Haft freigekommen. Während seiner Gefangenschaft lebte er monatelang in dem Glauben, seine Frau und seine beiden Kinder seien bei einem Angriff ums Leben gekommen, da ihm dies mehrfach mitgeteilt worden war. Dies berichtete Al Jazeera.

Der Journalist wurde am 18. März 2024 von israelischen Streitkräften im Al-Shifa-Krankenhaus festgenommen. Er gab an, dass Gefängniswärter ihm wiederholt erzählt hätten, seine Frau und seine Kinder seien bei Bombenangriffen in Gaza getötet worden.

Shadi Abu Sido wurde am 13. Oktober 2025 im Rahmen eines Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas freigelassen. Nach seiner Rückkehr nach Gaza war er zutiefst bewegt, als er feststellte, dass seine Frau Hanoa Bahlul und seine beiden Kinder noch am Leben sind.

Die Ehefrau des Journalisten rannte auf ihn zu, um ihn zu begrüßen. Abu Sido schloss seine Angehörigen in die Arme und küsste seine Kinder immer wieder. Das Video, das den Moment ihres Wiedersehens zeigt, erregte in den sozialen Netzwerken große Aufmerksamkeit.

„Ich habe die Stimmen meiner Kinder gehört. Ich war fassungslos vor Freude, als ich sah, dass sie am Leben sind“, erzählte der Journalist.

Shadi Abu SidoGazaIsrael-Hamas-KonfliktAl-Shifa-KrankenhausPalästina
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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