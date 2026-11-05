Super-Comeback von 0:2 auf 3:2: Die Taktik von Ro‘ziqul Berdiyev beschert Nasaf einen sensationellen Sieg

In der AFC Champions League 2 lieferte der usbekische Klub Nasaf aus Qarshi auswärts ein echtes Fußballspektakel ab. Nachdem die „Drachen“ im Gastspiel bei Kuwait SC zur Halbzeit bereits mit 0:2 zurücklagen, gelang ihnen am Ende ein historisches Comeback mit einem 3:2-Sieg, das sie erfolgreich vollendeten.

Dieser wichtige und intensive Sieg half den Schützlingen von Ro‘ziqul Berdiyev, ihre Chancen auf das Erreichen der K.o.-Phase des Turniers perfekt zu wahren und zu festigen.

Zwei verschiedene Halbzeiten: Die Wende nach den Fehlern

Das Spiel begann für die Gäste aus Qarshi äußerst kompliziert und gefährlich:

Trägheit in der ersten Halbzeit: Nasaf startete passiv in die Partie und kassierte aufgrund von Konzentrationsfehlern in den ersten 15 Minuten zwei Gegentore (2:0);

Taktische Revolution durch Berdiyev: Nach der Pause änderte der Trainerstab die Spielweise drastisch und brachte frische Kräfte. Die „Drachen“ erhöhten das Tempo und den Offensivdruck, wodurch sie die gegnerische Abwehr förmlich auseinandernahmen;

3 Tore und der Triumph: In der zweiten Halbzeit übernahm Nasaf die volle Kontrolle über das Spiel, glich nicht nur aus, sondern erzielte den Siegtreffer und drehte das 2:0 auf einen 2:3-Endstand.

„Unsere taktischen Umstellungen haben funktioniert“: Die Aussagen von Ro‘ziqul Berdiyev auf der Pressekonferenz

Nach dem dramatischen und unvergesslichen Spiel nahm Nasaf-Cheftrainer Ro‘ziqul Berdiyev an der Pressekonferenz teil und sprach über die schmerzhaften sowie heldenhaften Momente der Partie:

Die Freude über den Sieg: „Guten Tag. Wir haben einen großartigen Sieg errungen. Wir sind sehr glücklich darüber. Vielen Dank an alle für die Glückwünsche und die Unterstützung“, sagte der Trainer;

Grund für die Gegentore: „Wir haben die ersten 15 Minuten unaufmerksam gespielt und zwei Tore kassiert. Der Gegner hat das effizient ausgenutzt“;

Das Geheimnis des Comebacks: „Trotzdem haben wir die Situation richtig eingeschätzt. Unsere taktischen Anpassungen und die Spielerwechsel haben voll gegriffen. Das Ergebnis ist ein für unser Team extrem wichtiger Sieg.“

Dieser willensstarke Sieg in Kuwait hat den Kampfgeist von Nasaf auf der asiatischen Bühne auf ein neues Niveau gehoben.