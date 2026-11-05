Cristiano Ronaldo beendet seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft

Der 41-jährige Cristiano Ronaldo hat seine Absicht bekannt gegeben, seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft zu beenden. Seinen Plänen zufolge wird der Fußballer das Team nach den Länderspielen im November verlassen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

„Portugal wird für immer in meinem Herzen bleiben“, schrieb Ronaldo auf seinen Social-Media-Kanälen.

Ronaldo hat 234 Länderspiele für Portugal absolviert und dabei 146 Tore erzielt. Er führt bei beiden Statistiken die Rekordlisten des internationalen Fußballs an.

Der Fußballer gewann mit der Nationalmannschaft 2016 die Europameisterschaft. Zudem siegte er 2019 und 2025 in der UEFA Nations League.

Es wird erwartet, dass Ronaldo seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft nach den Länderspielen im November beendet.