Fabregas warnt seine Schützlinge nach 9:1-Kantersieg gegen Lens

Das Aufeinandertreffen zwischen RC Lens und Como (1:9) im Rahmen des 4. Spieltags der UEFA Champions League in Frankreich hat sich in die Annalen des europäischen Fußballs eingeschrieben. Mit 9 Toren in der Fremde erzielte der italienische Klub in den letzten 55 Jahren als erste Mannschaft ein solches Ergebnis bei einem Auswärtsspiel. Zudem hat in der Geschichte des neuen UCL-Formats noch kein Team auswärts einen derart hohen Sieg eingefahren.

Nach diesem historischen Erfolg gab Como-Cheftrainer Cesc Fàbregas Sky Sport Italia ein exklusives Interview und äußerte sich zu den Eindrücken des Spiels sowie den bevorstehenden Aufgaben des Teams.

„Die Faktoren spielten für uns, aber Inter wartet bereits“

Der junge spanische Trainer verbarg seinen Stolz auf die Leistung seiner Mannschaft nicht, forderte jedoch, nicht in übermäßige Euphorie zu verfallen:

Spielanalyse: „Ich bin äußerst zufrieden. Das ist Fußball, heute liefen alle Faktoren perfekt für uns. Die Jungs haben sehr sinnvoll und auf einem hohen Niveau agiert“, sagte Fàbregas.

Nächste schwere Prüfung: Der Coach erinnerte daran, dass der Fokus sofort auf die heimische Liga gerichtet werden müsse: „Aber jetzt müssen wir die Feierlichkeiten beenden und uns auf das extrem wichtige und schwere Spiel am Sonntag gegen Inter konzentrieren.“

„Bleibt bescheiden“: Appell an die jungen Spieler

Fàbregas betonte, dass dieser Abend einen unvergesslichen Eindruck in der Vereinsgeschichte hinterlassen habe und besonders für die junge Generation ein großer Ansporn sei:

Unvergessliche Momente: Dieser Abend wurde für das Como-Team, die treuen Fans und die jungen Spieler, die gerade erst ihre ersten Schritte im Profifußball machen, zu einem echten Märchen.

Strenge Forderung des Trainers: „Es war ein fantastischer Abend, aber die Jungs müssen die Realität richtig einschätzen. Jeder muss bescheiden bleiben und im Training weiterhin hart arbeiten. Es wäre ein großer Fehler zu glauben, dass jetzt alles einfach wird“, warnte der Trainer.

Como in den Top 4

Nach dem phänomenalen Sieg in Frankreich haben die Schützlinge von Cesc Fàbregas nach 4 Spieltagen ihre Punktzahl auf 9 Zähler erhöht und sind in der Gesamttabelle der Champions League auf den 4. Platz geklettert. Der Wettbewerbsdebütant kämpft auf Augenhöhe mit den europäischen Giganten und sorgt weiterhin für eine der größten Sensationen auf der europäischen Bühne.