Frau verliert nach Alligatorangriff in Florida ihre Hand

Eine Frau wurde beim Schwimmen im US-Bundesstaat Florida von einem Alligator angegriffen und schwer verletzt. Nach dem Vorfall musste ihre rechte Hand amputiert werden.

Der Vorfall ereignete sich im Silver River im Marion County. Die Frau schwamm in einer Gruppe, als sie auf einen Alligator traf. Augenzeugen zufolge versuchte sie, das Tier mit einem Paddel, wie es beim Paddleboarding verwendet wird, abzuwehren, um ihr Leben zu retten. Der Alligator griff sie jedoch an und zog sie unter Wasser.

Menschen in nahe gelegenen Booten hörten die Schreie der Frau und eilten sofort zu Hilfe. Nach einiger Zeit ließ der Alligator sie los. Anschließend wurde ihr verletzter Arm mit einem Seil abgebunden, um die Blutung zu kontrollieren, und die Frau zu einer nahe gelegenen Bootsanlegestelle gebracht.

Rettungskräfte übernahmen sie vom Boot und brachten sie in ein örtliches Krankenhaus. Die Ärzte leisteten umgehend medizinische Hilfe, um ihren Zustand zu stabilisieren. Später wurde jedoch beschlossen, ihre rechte Hand zu amputieren. Anschließend wurde sie nach Hause entlassen. Ihr Zustand soll sich weiter verbessern.

Alligator gesucht und gefangen

Nach dem Vorfall verboten die Behörden vorübergehend das Bootfahren und Schwimmen im Silver River. Mitarbeiter der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission begannen mit der Suche nach dem angreifenden Alligator.

Am 8. August wurde bekannt, dass ein männlicher Alligator mit einer Länge von etwa 9 Fuß 8 Zoll, also knapp 3 Metern, gefangen worden war. Er wurde in ein sicheres Gebiet gebracht. Danach wurde der Fluss wieder für Boote und Schwimmer freigegeben.

Experten warnen, dass Alligatoren in verschiedenen Gewässern in allen 67 Countys Floridas vorkommen können. Einwohnern und Touristen wird daher empfohlen, die Sicherheitsregeln strikt einzuhalten.

Dazu gehört, in Gewässern mit Alligatoren nur an ausgewiesenen Stellen und bei Tageslicht zu schwimmen, Haustiere vom Ufer fernzuhalten und wilde Alligatoren niemals zu füttern.