Ungewöhnliche Bindung zwischen Stier und Esel in Äthiopien erregt Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern

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Ungewöhnliche Bindung zwischen Stier und Esel in Äthiopien erregt Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern

In Äthiopien haben Forscher einen Stier und einen Esel beobachtet, die eine ungewöhnliche Beziehung zueinander pflegen. Wissenschaftler betonen, dass dieser Fall zeigt, dass soziale Bindungen und Verhaltensweisen zwischen Tieren weitaus komplexer sein können als erwartet.

Die Wissenschaftler André Beirão da Cruz und Martina Francesco von der Universität Pisa wurden während einer Expedition Zeugen der ungewöhnlichen Beziehung zwischen einem Stier namens Achilles und einem männlichen Esel namens Patroklos.

Es stellte sich heraus, dass die beiden Tiere, obwohl sie unterschiedlichen Besitzern gehören, oft gemeinsam auf derselben Weide grasten. Die Forscher beobachteten sie acht Tage lang und registrierten 51 Fälle, in denen der Stier auf den Esel aufstieg.

Darüber hinaus zeigten die Tiere Anzeichen von Zuneigung, wie gegenseitiges Ablecken, Aneinanderreiben und Berührungen mit der Schnauze. Interessanterweise wurden diese Verhaltensweisen sowohl vor als auch nach dem Aufsteigen des Stiers auf den Esel beobachtet.

Die Wissenschaftler benannten die Tiere nach den Helden Achilles und Patroklos aus der griechischen Mythologie. Ihre enge Beziehung wird in einigen Interpretationen sogar als romantische Verbindung gedeutet.

Die Forscher sind der Meinung, dass es nicht korrekt wäre, die Situation zwischen Stier und Esel allein mit sexuellem Verhalten zu erklären. Dass die Tiere einander regelmäßig suchten und Zuneigung zeigten, deutet darauf hin, dass sich zwischen ihnen eine besondere soziale Bindung entwickelt haben könnte.

Gleichzeitig merken die Wissenschaftler an, dass es derzeit unmöglich ist, die inneren Zustände der Tiere genau zu kennen oder die wahre Ursache einer solchen Beziehung zweifelsfrei zu bestimmen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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