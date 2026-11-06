Was sagte Scolari, der Ronaldo in den Profifußball brachte, zu seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft?

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Was sagte Scolari, der Ronaldo in den Profifußball brachte, zu seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft?

Der ehemalige Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft und Weltmeister Luiz Felipe Scolari reagierte emotional und herzlich auf die Entscheidung von Cristiano Ronaldo, seine Karriere im Nationaltrikot zu beenden. Unter der Leitung des berühmten brasilianischen Trainers debütierte der junge Ronaldo im Jahr 2003 in der A-Nationalmannschaft Portugals und machte seine ersten Schritte auf der großen internationalen Bühne.

Nach dem Abschied der 41-jährigen Fußballlegende aus der Nationalmannschaft zollte Scolari seinem ehemaligen Schützling höchsten Respekt und unterstützte die getroffene Entscheidung voll und ganz.

„Du bist ein Sportler geworden, den Portugal niemals vergessen wird“

In seiner Botschaft betonte der erfahrene brasilianische Trainer, dass Ronaldos Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt kam und sein Vermächtnis ewig weiterleben wird:

  • Dank und Glückwünsche an den Schützling: „Ronaldo, gut gemacht! Du bist gelassen und hast eine absolut richtige Entscheidung getroffen. Du bist einer der größten Sportler geworden, die Portugal niemals vergessen wird. Als dein Freund und jemand, der dich bewundert, werde ich dich niemals für all das vergessen, was du für mich und deine Teamkollegen getan hast“, sagte der Trainer.

  • Erinnerung an das erste Treffen: Scolari erinnerte sich auch an die Geschichte seiner Berufung in die Nationalmannschaft: „Mortosa (mein ehemaliger Assistent) und Rui aus der Jugendabteilung erzählten uns von einem einzigartigen Spieler namens Ronaldo. Dank ihnen haben wir Cristiano kennengelernt. Er hat sich als ein wahrhaft großartiger Mensch und ein einzigartiger Fußballer erwiesen.“

„Der stärkste Profi, dem ich in meiner Karriere begegnet bin“

Scolari betonte, dass Ronaldos phänomenale Erfolge nicht nur auf angeborenem Talent, sondern auf unermüdlicher Arbeit beruhen:

  • Anforderung und Ergebnis: „Cristiano war einer der besten Spieler, die ich je trainiert habe. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Mensch. Alles, was wir von ihm verlangten, hat er perfekt umgesetzt. Er hat alle Ziele erreicht, die er sich gesetzt hatte, weil er Tag und Nacht hart dafür gearbeitet hat. Sein Talent lag immer weit über dem Durchschnitt.“

  • Ein liebevoller Abschied: „Er war der beste Profi, mit dem ich während meiner gesamten Trainerkarriere zusammengearbeitet habe. Ich freue mich unendlich, dass er eine so schöne Entscheidung getroffen hat. Ich umarme dich fest, Ronaldo! Alle meine besten Wünsche begleiten dich“, schloss Luiz Felipe Scolari.

Damit endete offiziell eine glänzende 23-jährige Ära, die 2003 unter Scolari begann und von 234 Länderspielen, 146 Toren und dem Gewinn der Europameisterschaft geprägt war.

Cristiano RonaldoLuiz Felipe ScolariPortugiesische NationalmannschaftFußballEM
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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